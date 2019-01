Britse oppositieleider Jeremy Corbyn wil nu toch met Theresa May praten

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn wil nu toch met premier Theresa May praten over de toekomst van de brexit. De Labour-leider, die nieuwe verkiezingen eist, wees die gesprekken tot nu toe steeds af. Hij wil nu toch met May praten, om onder meer 'jobs, de levensstandaard en de rechten' in Groot-Brittannië veilig te stellen. Dat zei hij dinsdagavond.

Corbyn motiveerde zijn bocht door te verwijzen naar een amendement van het conservatieve parlementslid Caroline Spelman dat dinsdag in het parlement werd goedgekeurd. Dat amendement wijst een brexit zonder akkoord af. Het amendement is juridisch niet bindend.