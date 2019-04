Brits lagerhuis stemt in met wet om regering tot brexit-uitstel te dwingen

Het wetsvoorstel doorliep op slechts één dag alle drie lezingen in het lagerhuis In de derde lezing werd het voorstel goedgekeurd met 313 stemmen tegen 312.

Voor het wetsvoorstel wet wordt, moet nu ook het hogerhuis zijn zegen geven. Een groep parlementsleden, over de partijgrenzen heen, wil zo verhinderen dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Premier Theresa May had dinsdag al aangekondigd dat ze een verlenging van de brexit-deadline wou vragen. Momenteel is het zo dat het land de EU verlaat op 12 april. May wil het vertrek uit de EU uitstellen tot 22 mei. Zo kan ze vermijden dat het Verenigd Koninkrijk moet deelnemen aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei.

Onduidelijk is nog of de andere staatshoofden en regeringsleiders van de EU akkoord gaan met Mays voorstel. Volgende woensdag willen ze op een speciale top bespreken hoe het nu verder moet. Alle overblijvende EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met een uitstel.

De parlementsleden willen nu garanderen dat het parlement het laatste woord krijgt over hoelang de brexit wordt uitgesteld. Daarmee kunnen ze - tegen de wil in van de premier - een uitstel tot na 22 mei afdwingen. Dus ook een deelname aan de Europese verkiezingen.