De Britse premier Boris Johnson wil vandaag in het Lagerhuis een 'betekenisvolle stemming' over de deal met de Europese Unie (EU) over de brexit. Maar de sleutel ligt in handen van parlementsvoorzitter John Bercow, zo blijkt.

Zaterdag leed de Conservatieve regeringsleider een striemende nederlaag in het parlement. Dit stemde niet zijn brexit-akkoord maar schaarde zich met 322 tegen 306 stemmen achter een amendement van Tory-parlementslid Oliver Letwin.

Dat stelt dat de goedkeuring van het echtscheidingsakkoord wordt ingehouden tot de deal is omgezet in Britse wetgeving. Dat zorgde er automatisch voor dat Johnson nieuw uitstel van de Britse uittrede uit de EU moest vragen.

De premier wil dat het Lagerhuis vandaag/maandag duidelijk "ja" of "neen" zou zeggen omtrent het akkoord. Maar of er een stemming komt, hangt af van het fiat van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij kan oordelen dat er zaterdag reeds een stemming was en dat die niet zo snel kan worden overgedaan.

Dominic Raab: 'Boris Johnson krijgt voldoende stemmen voor brexit-deal'

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei zondag in een interview met de BBC dat hij ervan overtuigd is dat de parlementsleden de deal deze week alsnog goedkeuren.

Volgens Raab kan premier Johnson op voldoende stemmen rekenen om de deal tegen de deadline van 31 oktober te bezegelen. Premier Johnson houdt overigens zelf vast aan die deadline, ondanks het feit dat hij wettelijk verpicht was om uitstel te vragen aan de EU. Raab wijst er nog op dat er binnen de EU ongerustheid heerst over een mogelijk uitstel van de brexit.

Ook zijn collega, Michael Gove, de zogenaamde brexitminister, is ervan overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk 31 oktober uit de Europese Unie stapt.

Gove verklaart in een interview met Sky News dat 'we een deal hebben waarmee we kunnen vertrekken op 31 oktober'. Hij beschuldigt de parlementsleden die voor het Letwin-amendement hebben gestemd ervan het proces moedwillig te hebben willen vertragen.

De regering zou intussen wel 'Operation Yellowhammer' hebben geactiveerd - het noodplan om een 'no-deal brexit 'af te handelen - omdat er geen garantie was dat de EU uitstel van de brexit zou aanvaarden.

De ambassadeurs van de 27 EU-landen kwamen zondagochtend in Brussel alvast bijeen om het juridische proces van ratificatie van een brexit-akkoord voort te zetten. Ze willen zich voorlopig niet uitspreken over een mogelijk uitstel.