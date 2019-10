Boris Johnson, verplicht door zijn parlement om uitstel te vragen voor de brexit, heeft een brief met die vraag naar de EU gestuurd, maar hem niet ondertekend. Hij heeft een tweede, wel ondertekende brief verstuurd, waarin hij aangeeft dat het uitstel een vergissing zou zijn.

De brieven werden voor de deadline van middernacht verstuurd naar de Europese president Donald Tusk.

In de eerste, zo meldt de BBC, vraagt de Britse premier een uitstel van de brexit tot 31 januari. Die vraag tot uitstel was hem door het parlement opgelegd als er zaterdag geen brexit-deal was goedgekeurd. Deze brief werd verstuurd door de eerste minister, maar niet ondertekend.

Boris Johnson liet een tweede brief bezorgen waarin hij uitlegt waarom die uitstel een kwalijke zaak en 'een vergissing' zou zijn. Die brief is volgens de BBC wel gesigneerd door de premier.

Donald Tusk en Johnson hadden zaterdagavond, voor de brieven werden verstuurd, een telefonisch onderhoud. Tusk heeft bevestigd dat hij de brieven heeft ontvangen.

Lees ook: Brits parlement verplicht Johnson tot uitstel voor de brexit

Boris Johnson wil begin volgende week een stemming over zijn brexitdeal forceren, hoewel een meerderheid in het parlement zaterdag een amendement van parlementslid Oliver Letwin goedkeurde, dat daar tegenin gaat. Het amendement wil dat het echtscheidingsakkoord eerst in Britse wetgeving wordt omgezet, alvorens het parlement zich over de overeenkomst beraadt. Ook willen vele parlementsleden een becijfering van de effecten alvorens over het brexitakkoord te stemmen.

Aan de kant van de EU heeft Donald Tusk aangekondigd dat hij de andere Europese leiders zal consulteren.

Johnson verklaarde zaterdag in het parlement dat wat hem betreft het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU zal verlaten, en dat hij in geen geval nieuwe onderhandelingen met de EU begint.