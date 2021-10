Een parlementaire onderzoekscommissie (CPI) van de Braziliaanse Senaat heeft woensdag gevraagd president Jair Bolsonaro voor tien 'intentionele' misdrijven aan te klagen in verband met zijn aanpak van de coronapandemie, waaronder 'misdaad tegen de mensheid'.

De pandemie heeft in Brazilië aan meer dan 600.000 mensen het leven gekost. 'Na afloop van zes maanden intens werk, heeft deze parlementaire commissie bewijzen verzameld die aantonen dat de federale regering (..) traag heeft gehandeld in de strijd tegen de coronapandemie, de bevolking daarbij bewust blootstellend aan massa-infectie', zo staat in het rapport van bijna 1.200 bladzijden.

De CPI onderzocht onder meer de verantwoordelijkheid van de regering voor het forse gebrek aan zuurstof dat in het noordelijke Manaus het leven van tientallen mensen heeft geëist, het anti-lockdown discours van de president en zijn ontkenning van de ernst van covid-19 dat hij een 'griepje' noemde.

De regering wordt ook gekapitteld voor vertragingen bij het verwerven van vaccins, mét verdenking van corruptie.

De Commissie is samengesteld uit politici van uiteenlopende politieke gezindheden. Zij velde een vernietigend verdict voor het imago van het staatshoofd, daarbij ook vervolging vragend voor 'charlatanisme' of 'plichtsverzaking'.

Voor de senatoren zijn de opgesomde misdrijven 'intentioneel' gepleegd, de regering-Bolsonaro heeft doelbewust beslist niet de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in te dijken.

Bolsonaro zelf heeft de CPI als een 'maskerade' bestempeld. De zware beschuldigingen zullen voor het ogenblik vooral een symbolische waarde hebben. De extreemrechtse president heeft in het parlement voldoende steun om een afzettingsprocedure te vermijden. Bovendien kan procureur-generaal Augusto Aras, een bondgenoot van Bolsonaro, elke aanklacht blokkeren.

De CPI vraagt ook de vervolging van vier ministers, twee ex-ministers en drie zonen van de president.

