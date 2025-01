Botsing vliegtuig en helikopter Washington: zoek- en reddingsoperatie ‘erg complex’, nog geen overlevenden

De zoek- en reddingsoperatie na de botsing tussen een passagiersvliegtuig en een legerhelikopter in de Amerikaanse hoofdstad Washington is ‘erg complex’ en verloopt in ‘donkere, koude en winderige’ omstandigheden. Dat zeggen de autoriteiten op een persconferentie.

Het passagiersvliegtuig – een Bombardier CRJ700 van PSA Airlines – kwam rond 21 uur lokale tijd in botsing met de Sikorsky H-60 Black Hawk-helikopter van het leger tijdens de nadering van baan 33 op Reagan Washington National Airport, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. De toestellen zijn in de rivier Potomac terechtgekomen. ‘Beide vliegtuigen zijn in het water’, bevestigde de burgemeester, Muriel Bower. Volgens haar zaten 64 mensen in het passagiersvliegtuig en drie in de militaire helikopter. ‘De focus ligt nu op het redden van mensen, daarop zijn al onze medewerkers gefocust.’

Momenteel zijn ongeveer 300 hulpverleners ingeschakeld in de zoek- en reddingsoperatie op de rivier, zei de leider van de brandweer in Washington D.C., John A. Donnelly. De omstandigheden van de operatie zijn gevaarlijk, zei hij. ‘De uitdaging is de toegang’, klonk het. ‘Er staat wind, er liggen stukken ijs dus het is gewoon gevaarlijk en moeilijk om in te werken’, aldus het brandweerhoofd. ‘Het water is donker, troebel en dat is een erg uitdagende omstandigheid om in te duiken.’

Volgens Donnelly kan de operatie enkele dagen duren. Het onderzoek naar de botsing zal mogelijk nog meer tijd in beslag nemen.

De Amerikaanse toezichthouder NTSB stuurde een team naar de plaats van de crash voor onderzoek. De federale politiedienst FBI steunt de zoek- en reddingsoperatie met een team van speciaal getrainde agenten die onder water opereren, berichtte de zender CNN.

Vooralsnog zijn achttien lichamen uit de rivier gehaald, meldden Amerikaanse media onder aanhaling van bronnen bij de politie. Er zijn nog geen overlevenden aangetroffen. De Bombardier CRJ700 van PSA Airlines vloog in opdracht van American Airlines van Wichita in Kansas naar Washington D.C.