Bosbranden in Canada: ‘We hadden net onze mondmaskers opgeborgen’

De bosbranden in Canada zijn niet uitzonderlijk, maar dit jaar wel extra vroeg en hevig. ‘Het ruikt overal alsof je aan een kampvuur zit.’

Dit jaar was de lente in Canada warmer en droger dan normaal. Gevolg? De bosbranden staken vroeger en heviger dan verwacht de kop op. Ook in provincies die gewoonlijk minder last hebben van bosbranden, zoals New Brunswick en Nova Scotia, moesten mensen geëvacueerd worden voor het vuur.

De Canadese overheid spoort burgers aan om weer mondmaskers te dragen, en dan liefst het N95-masker dat 95 procent van de luchtdeeltjes zou filteren. Daarnaast wordt opgeroepen om in de regio’s met de meeste overlast een HEPA-filter aan te schaffen, die de lucht in huis kan reinigen. ‘We hadden onze mondmaskers uit de coronatijd net opgeborgen’, vertelt Annelies Verellen, een Vlaamse studente in Canada. ‘Nu moeten we ze weer dragen tegen de slechte luchtkwaliteit,’ Enkele dagen geleden was de luchtkwaliteit in Toronto de derde slechtste ter wereld. Alleen New York – waar de lucht oranje kleurde door de rook uit Canada – en Dehli deden nog slechter.

‘Zodra je je huis verlaat, ruikt het alsof je aan een kampvuur zit. Gisteren ging ik vijftien minuten wandelen en ademhalen is gewoon moeilijk. Dus blijf ik liever binnen’, zegt Verellen. Ook parken zijn leeg en scholen houden geen speeltijden meer in open lucht.

Evy Garsbeke, die al enkele maanden door Canada reist, bevindt zich zo’n 4000 kilometer verderop in Squamish en ook zij rook de bosbranden. ‘Normaal regent het in deze periode van het jaar nog volop in Brits-Columbia. Hoe langer de regenperiode duurt, hoe natter de grond is en hoe sneller de branden weer gedoofd zijn. Meestal breken de eerste bosbranden hier pas uit in juli. Dat het nu al in mei gebeurde, was dus echt wel uitzonderlijk.’

Sinds het begin van dit jaar waren er al meer dan 2000 bosbranden in Canada, nu zijn er nog zo’n 400 actief, zei de Canadese minister van Noodtoestanden Bill Blair afgelopen woensdag op een persconferentie. Er werd al 2,8 miljoen hectaren grondgebied in de as gelegd.

Regen

Morgen wordt regen verwacht in Quebec, de plaats die zorgt voor de meeste rook in Ontario en New York. Door de regen zal de luchtkwaliteit iets verbeteren, maar het zal de situatie niet volledig oplossen. ‘Wij bereiden ons voor op een hele zomer vol bosbranden. De eerste brand brak begin mei uit, maar we hebben geen idee waar en wanneer de laatste zal zijn’, zegt Verellen.