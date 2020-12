Terwijl de Britse premier Boris Johnson de uitstap van zijn land uit de Europese interne markt een "ongelooflijk moment" noemde, beloofde hij donderdag dat zijn land "open, genereus en naar buiten gericht" zal zijn.

'Het is een ongelooflijk moment. Wij hebben onze vrijheid in handen en het komt aan ons toe er het beste uit te halen', zei de regeringsleider in zijn nieuwjaarsboodschap.

Johnson hoopt ook de Britten die zich van de brexit hebben afgewend weer bijeen te brengen en het land te verenigen in plaats van uiteen te laten vallen. Noord-Ierland en Schotland hadden tijdens het referendum in meerderheid tegen de brexit gestemd.

'Ik denk dat het verpletterend instinct van het volk van dit land zal zijn zich in een Verenigd Koninkrijk te verenigen waar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland samenwerken om onze waarden over de hele wereld uit te dragen', aldus de Conservatieve premier. 'Een Verenigd Koninkrijk dat 'open, genereus (is) en gericht naar buiten, internationalistisch en vrijhandel toepassend'.

Tevens zei de premier dat hij de nieuwe mogelijkheden die de brexit biedt, wil gebruiken om pionierswerk te verrichten op het gebied van biowetenschappen, kunstmatige intelligentie en batterij- en windenergietechnologie. Daarbij moeten miljoenen hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd. Zijn land moet aldus een wetenschappelijke supermacht worden.

In zijn toespraak had Johnson het ook over het indammen van de coronapandemie, die volgens ministers een 'uiterst gevaarlijke fase' ingaat. 'We weten dat we nog weken en maanden een harde strijd moeten leveren, omdat we te maken hebben met een nieuwe variant van de ziekte die een nieuwe waakzaamheid vereist', zei Johnson. 'Maar als de zon morgen in 2021 opkomt, hebben we de zekerheid van die vaccins, die door pionierswerk in het Verenigd Koninkrijk zijn vervaardigd.'

Johnson wees er verder op dat het land nu vrij is om dingen anders, en indien nodig beter, te doen dan 'onze vrienden in de EU'.

Lees ook: Brexitakkoord: Britten betalen gepeperde rekening voor soevereiniteit met weerhaken

Macron prijst Britten als vriend en bondgenoot

In zijn nieuwjaarstoespraak prees de Franse president Macron de Britten als vrienden en bondgenoten, ondanks de brexit.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie elf maanden geleden op papier al verlaten, maar stapt er 1 januari ook echt uit. Over enkele uren verlaat het land namelijk ook de Europese douane-unie en de interne markt en komt een einde aan de elf maanden durende transitieperiode. Volgens Macron maakt dat evenwel niet uit voor de goede relaties tussen de twee landen die sterk en vriendschappelijk zullen blijven.

Volgens de Franse president zal de relance van 2021 'ons toelaten, vanaf de lente, een sterkere economie uit te vinden'. De 'Franse economie moet tegelijk werkgelegenheid scheppen, innoverender zijn, het klimaat en de biodiversiteit meer eerbiedigen, en meer solidair' zijn, aldus Macron.

'Het is een ongelooflijk moment. Wij hebben onze vrijheid in handen en het komt aan ons toe er het beste uit te halen', zei de regeringsleider in zijn nieuwjaarsboodschap. Johnson hoopt ook de Britten die zich van de brexit hebben afgewend weer bijeen te brengen en het land te verenigen in plaats van uiteen te laten vallen. Noord-Ierland en Schotland hadden tijdens het referendum in meerderheid tegen de brexit gestemd. 'Ik denk dat het verpletterend instinct van het volk van dit land zal zijn zich in een Verenigd Koninkrijk te verenigen waar Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland samenwerken om onze waarden over de hele wereld uit te dragen', aldus de Conservatieve premier. 'Een Verenigd Koninkrijk dat 'open, genereus (is) en gericht naar buiten, internationalistisch en vrijhandel toepassend'. Tevens zei de premier dat hij de nieuwe mogelijkheden die de brexit biedt, wil gebruiken om pionierswerk te verrichten op het gebied van biowetenschappen, kunstmatige intelligentie en batterij- en windenergietechnologie. Daarbij moeten miljoenen hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd. Zijn land moet aldus een wetenschappelijke supermacht worden. In zijn toespraak had Johnson het ook over het indammen van de coronapandemie, die volgens ministers een 'uiterst gevaarlijke fase' ingaat. 'We weten dat we nog weken en maanden een harde strijd moeten leveren, omdat we te maken hebben met een nieuwe variant van de ziekte die een nieuwe waakzaamheid vereist', zei Johnson. 'Maar als de zon morgen in 2021 opkomt, hebben we de zekerheid van die vaccins, die door pionierswerk in het Verenigd Koninkrijk zijn vervaardigd.' Johnson wees er verder op dat het land nu vrij is om dingen anders, en indien nodig beter, te doen dan 'onze vrienden in de EU'.In zijn nieuwjaarstoespraak prees de Franse president Macron de Britten als vrienden en bondgenoten, ondanks de brexit.Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie elf maanden geleden op papier al verlaten, maar stapt er 1 januari ook echt uit. Over enkele uren verlaat het land namelijk ook de Europese douane-unie en de interne markt en komt een einde aan de elf maanden durende transitieperiode. Volgens Macron maakt dat evenwel niet uit voor de goede relaties tussen de twee landen die sterk en vriendschappelijk zullen blijven. Volgens de Franse president zal de relance van 2021 'ons toelaten, vanaf de lente, een sterkere economie uit te vinden'. De 'Franse economie moet tegelijk werkgelegenheid scheppen, innoverender zijn, het klimaat en de biodiversiteit meer eerbiedigen, en meer solidair' zijn, aldus Macron.