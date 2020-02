Michael Bloomberg is de kandidaat die het meeste ooit heeft uitgegeven.

Met al bijna 365 miljoen dollar uitgegeven voor traditionele campagnespots ter ondersteuning van zijn kandidatuur voor de Democratische investituur, heeft miljardair Michael Bloomberg het record gebroken van het bedrag dat Barack Obama voor heel zijn campagne in 2012 heeft uitgetrokken. Dit heeft Advertising Analytics becijferd.

Bloomberg startte zijn campagne minder dan vier maand geleden in november en de vroegere burgemeester van New York is nu al de 'kandidaat die het meeste ooit heeft uitgegeven', zegt het in reclame-uitgaven gespecialiseerde bedrijf vrijdag.

De man was vorig jaar de negende rijkste ter wereld en spreekt zijn persoonlijk fortuin van zowat zestig miljard dollar aan om zijn campagne te financieren.

Aan spotjes op radio en televisie heeft hij reeds 364,3 miljoen dollar besteed, waarmee hij het record van Obama in 2012 breekt. Dat was 338,3 miljoen dollar, aldus Advertising Analytics.

Het bedrag houdt geen rekening met uitgaven voor campagne op internet, bijvoorbeeld op YouTube, Facebook en Google.

