Blinken: atoomakkoord met Iran op korte termijn ‘onwaarschijnlijk’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft gezegd dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de VS en Iran binnen afzienbare tijd een atoomakkoord sluiten.

Daarmee sluit Blinken zich aan bij het bredere sentiment in de westerse wereld dat het akkoord uit 2015 niet op korte termijn zal herleven.

“We hebben de afgelopen week gezien dat de reactie van Iran op het voorstel van de Europese Unie duidelijk een stap terug is. Dat maakt het uitzicht op een akkoord op de korte termijn onwaarschijnlijk’, zei Blinken op een persconferentie. ‘Iran wil of kan niet doen wat noodzakelijk is om overeenstemming te bereiken en ze blijven vreemde onderwerpen introduceren bij de onderhandelingen die een akkoord minder waarschijnlijk maken.’

De VS zegden het atoomakkoord uit 2015, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.