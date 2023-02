Bijna 20.000 doden na aardbeving in Turkije en Syrië

Na de aardbeving in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië zijn nu al minstens 19.863 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste update van de autoriteiten over het dodental. In Turkije alleen al raakten meer dan 66.000 mensen gewond.

In Turkije stierven al zeker 16.546 mensen, in Syrië vielen volgens staatspersagentschap Sana en hulporganisatie Witte Helmen minstens 3.317 doden. In Syrië vielen ook nog eens 5.200 gewonden.

Verwacht wordt dat het aantal doden nog zal oplopen, aangezien de getroffen gebieden aanvankelijk moeilijk bereikbaar waren. Naarmate de reddingsoperaties vorderen neemt het aantal slachtoffers toe.

In Turkije zijn tien provincies getroffen door de zware aardbeving met een kracht van 7,8. De noodtoestand is daar afgekondigd voor een periode van drie maanden.

Volgens de overheid zijn meer dan 100.000 mensen in het puin op zoek naar slachtoffers en overlevenden. De Turkse publieke omroep TRT meldde dat al meer dan 8.000 mensen vanonder het puin zijn gehaald.

In Syrië, dat al zwaar getroffen was door de lange burgeroorlog, is ondertussen een eerste hulpkonvooi aangekomen met onder meer tenten, matrassen, dekens en reddingsmateriaal aan boord, bedoeld om in de behoeften te voorzien van 5.000 mensen, meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) eerder op de dag.