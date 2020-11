Meer Amerikaanse zenders zijn er vrijdag zeker van geworden dat Joe Biden de presidentsverkiezingen in de deelstaat Arizona heeft gewonnen. Onder meer CNN geeft de staat aan Biden.

De doorgaans Republikeins-gezinde zender Fox News had Biden al eerder aangewezen als winnaar in Arizona, naar verluidt tot groot ongenoegen van de Trump-campagne.

Nu pas volgen andere zenders, zoals CBS en CNN. Het is nog maar de tweede keer sinds 1948 dat een Democratische presidentskandidaat wint in de staat Arizona. De laatste keer dat de Democraten erin geslaagd waren, was in 1996 bij de verkiezing van Bill Clinton.

