Amerikaans president Joe Biden tekent zondag een decreet dat het voor Amerikanen makkelijker moet maken om te kunnen stemmen. Biden kondigt dat aan naar aanleiding van de herdenking van "Bloody Sunday", de dag waarop 56 jaar geleden een mensenrechtendemonstratie in Selma (Alabama) op een bloedige manier onderdrukt werd.

De stap van Biden komt er nadat verschillende lokale parlementen waar de Republikeinen de meerderheid hebben al hebben aangekondigd dat ze de toegang tot de stemming willen beperken. Ze willen dat doen om op die manier een gevolg te geven aan de beschuldigingen van voormalig president Donald Trump over stembusfraude bij de presidentsverkiezingen van 3 november 2020.

Afgelopen woensdag keurde het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, nog een wetsontwerp goed dat erop gericht is drempels om deel te nemen aan de verkiezingen weg te nemen. Die tekst gaat nu naar de Senaat waar het onzeker is of het voorstel wordt goedgekeurd.

Met zijn decreet wil president Biden onder meer de federale websites met informatie over de verkiezingen verbeteren.

'Vandaag, op de verjaardag van Bloody Sunday, teken ik een decreet dat het voor kiezers makkelijker moet maken om zich te registreren om te stemmen en om op die manier de stemming toegankelijker te maken', zo staat in een vooraf opgenomen boodschap van Biden die zondag wordt uitgezonden.

'Elke kiezer moet kunnen stemmen en moet kunnen zien dat er rekening gehouden wordt met zijn stem', aldus Biden.

