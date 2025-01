Biden: einde van Meta’s factchecking ‘beschamend’

In reactie op de vraag van een journalist zei VS-president Joe Biden dat de beslissing van Meta om het factcheckprogramma af te voeren ‘beschamend’ is, en het ‘Amerikaans engagement voor de waarheid’ ondermijnt.

‘Amerik;anen willen de waarheid vertellen’, aldus Biden, die zei zich zorgen te maken over ‘het idee, dat een miljardair (Mark Zuckerberg, red), iets kan kopen en zegt “terloops, van nu af aan gaan we niets meer factchecken”.’ Als je dan beseft dat miljoenen mensen dit materiaal lezen, zo ging de president verder: ‘Ik denk dat het echt schandelijk is.’ ‘De waarheid doet er toe.’

Tot dusver had het Witte Huis niet gereageerd op de beslissing van Facebook-moederbedrijf Meta om in de VS te stoppen met onafhankelijke factcheckers.

‘Als een bedrijf of onderneming een beslissing neemt, dan geven wij daar gewoon geen commentaar op. Dus ik ga hier ook geen commentaar op geven’, zei een woordvoerder van het Witte Huis vrijdag tegen verslaggevers.

Meta-topman Mark Zuckerberg maakte deze week bekend dat de feitelijke controle van berichten door experts stopt omdat die ’te politiek bevooroordeeld’ zouden zijn en de samenwerking leidde tot ’te veel censuur’.

Meta, ook het moederbedrijf van Instagram en Threads, wil nu een systeem invoeren waarbij andere gebruikers mogelijk misleidende berichten kunnen toetsen.