Opnieuw mikken Russische actoren desinformatie op Amerikaanse kiezers. Deze keer worden zelfs onwetende Amerikanen ingeschakeld.

President Donald Trump bleef liefst buiten schot. Zijn tegenstander Joe Biden moest dan weer wel kritisch tegen het licht.

President Donald Trump bleef liefst buiten schot. Zijn tegenstander Joe Biden moest dan weer wel kritisch tegen het licht. Dat waren de orders die Amerikaanse freelancejournalisten via e-mail van hun mysterieuze opdrachtgever in het buitenland ontvingen. Ze werden betaald om kopij te leveren over de Amerikaanse verkiezingen voor een nieuwe politieke website, PeaceData.com. In werkelijkheid schreven ze voor het Internet Research Agency (IRS), een schimmig bedrijf uit het Russische Sint-Petersburg dat de presidentsverkiezing van 2016 probeerde te beïnvloeden en banden met het Kremlin heeft. Afgelopen week doekten Facebook en Twitter een aantal accounts op die verbonden waren aan de website. Het pseudo-journalistieke platform richtte zich op linkse kiezers, veelal socialisten en teleurgestelde Democraten, en trachtte de Democratische Partij in een slecht daglicht te stellen. Presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris zouden te rechts zijn, was de teneur. De onthulling levert het eerste harde bewijs dat het Russische IRS opnieuw Amerikaanse kiezers met desinformatie bestookt. Al voor de presidentsverkiezingen van 2016 ontplooide het IRS een grootschalige desinformatiecampagne via sociale media. Daarmee bereikte het een enorm publiek en wist het verdeeldheid te zaaien. Technologieplatforms zoals Facebook kregen achteraf grote tegenkanting en beloofden voortaan meer te doen om nepnieuws en buitenlandse propaganda in te dammen.Deze operatie stond nog maar in de kinderschoenen, aldus Facebook en Twitter. Facebook weerde dertien accounts en twee pagina's, met een publiek van 14.000 volgers: klein bier in vergelijking met de miljoenen Amerikanen die het IRS in 2016 wist te beïnvloeden. Volgens Twitter waren de berichten bovendien van slechte kwaliteit.Toch leek de website van Peace Data - die overigens nog steeds online is - net echt, met foto's van de drie hoofdredacteuren. Maar die bleken met de computer gemaakt. Russische actoren worden steeds beter in het uitwissen van hun sporen, zeggen analisten. Een van de Amerikaanse journalisten die onbewust meewerkte met de Russen vertelde aan de New York Times dat hij het bizar vond dat zijn chefs hem mailden in gebrekkig Engels. Volgens een afgelopen week gelekt rapport van het minsterie van Binnenlandse Veiligheid tracht Rusland ook twijfel te zaaien over het stemmen per post. Vanwege de coronapandemie brengen dit jaar meer Amerikanen vanop afstand hun stem uit. Maar dat kan fraude in de hand werken, beweren Russische staatsmedia en proxy's zoals Peace Data. Ook president Donald Trump hamert er dezer dagen op dat stemmen per post onbetrouwbaar is. Dat doet hij, willen commentatoren, omdat vooral Democraten in peilingen aangeven dat ze straks per post zullen stemmen. Volgens de Washington Post lijkt de Russische desinformatie omtrent de verkiezingen de boodschap van Donald Trump te willen versterken. 'Russische desinformatie en Trumps desinformatie zijn krek hetzelfde', aldus columnist Greg Sargent.Democraten houden dan ook rekening met een scenario waarbij Trump het kiesresultaat weigert te erkennen indien Biden wint dankzij ingestuurde stembriefjes. Ook Rusland lijkt daarop aan te sturen. Ook zitten Russische actoren achter pogingen om de mentale gezondheid van de 77-jarige Joe Biden in twijfel te trekken, stelt een ander uitgelekt rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De voormalige vicepresident wordt bovendien afgeschilderd als een agent van het anti-Russische establishment in Amerika. Ook China en Iran zouden zich moeien met de Amerikaanse stembusgang, zei een Amerikaanse inlichtingendirecteur in augustus. Maar zij verkiezen dan weer dat Trump niet herverkozen raakt. Volgens het Witte Huis vormt China de grootste bedreiging voor de verkiezingen, de inlichtingendiensten houden het bij Rusland.