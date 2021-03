De Amerikaanse president Joe Biden houdt donderdag zijn eerste tv-toespraak op primetime sinds zijn aantreden. Hij zal het volk toespreken over de uitbraak van het coronavirus een jaar geleden en de gevolgen daarvan.

De toespraak begint om 02.00 uur op vrijdag Belgische tijd en duurt naar verwachting 15 tot 30 minuten. Biden zal ingaan op onder meer de vele opofferingen en het leed van het volk in het afgelopen jaar. Ook zal hij de rol van Amerikanen benadrukken bij het bestrijden van het virus en de terugkeer naar het normale leven, aldus een woordvoerder.

Het is op 11 maart 2021 precies een jaar geleden sinds toenmalig president Donald Trump de Amerikanen over het virus toesprak, enkele uren nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst sprak over een pandemie. Hij kondigde aan 'de volledige macht van de federale overheid te bundelen' om het 'buitenlandse virus' te bestrijden en reizigers uit de meeste Europese landen te gaan weren.

De Verenigde Staten hebben sinds begin vorig jaar ruim 29 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn volgens de officiële cijfers ook meer dan 527.000 mensen overleden aan Covid-19. De aantallen zijn relatief veel hoger dan in andere landen.

De toespraak begint om 02.00 uur op vrijdag Belgische tijd en duurt naar verwachting 15 tot 30 minuten. Biden zal ingaan op onder meer de vele opofferingen en het leed van het volk in het afgelopen jaar. Ook zal hij de rol van Amerikanen benadrukken bij het bestrijden van het virus en de terugkeer naar het normale leven, aldus een woordvoerder. Het is op 11 maart 2021 precies een jaar geleden sinds toenmalig president Donald Trump de Amerikanen over het virus toesprak, enkele uren nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst sprak over een pandemie. Hij kondigde aan 'de volledige macht van de federale overheid te bundelen' om het 'buitenlandse virus' te bestrijden en reizigers uit de meeste Europese landen te gaan weren. De Verenigde Staten hebben sinds begin vorig jaar ruim 29 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn volgens de officiële cijfers ook meer dan 527.000 mensen overleden aan Covid-19. De aantallen zijn relatief veel hoger dan in andere landen.