Op vrijdag zet de Amerikaanse president Joe Biden zijn handtekening onder een van de grootste hulppakketten uit de Amerikaanse geschiedenis. Zaterdag keurde de Senaat het 'American Rescue Plan' goed, woensdag stemde het Huis ermee in. Het reddingsplan, gericht op de korte termijn, voorziet een cheque van 1.400 dollar voor Amerikanen met een jaarinkomen onder de 75.000 dollar en ook een belastingkorting voor gezinnen met kinderen. Werklozen krijgen een extra 300 dollar uitkering per week, tot september. Bidens hulppakket is vooral gericht op arme gezinnen en de middenklasse.Er worden ook miljarden dollars vrijgemaakt voor testen, contactopsporing en vaccinontwikkeling. Scholen krijgen geld om te heropenen, en ook restaurants en kleinere bedrijven ontvangen hulp tot ze opnieuw aan de slag kunnen. Het gaat om om een van de grootste geldinjecties in de Verenigde Staten sinds de Grote Depressie. Op de hielen van de goedkeuring volgt wat Amerikaanse media de 'Biden blitz' noemen: een promotiecampagne door Biden, zijn echtgenote Jill en vicepresident Kamala Harris om kiezers uit te leggen hoe het plan hun zal helpen. Naar verwachting zou het 13 miljoen Amerikanen uit de armoede helpen, volgens een studie van Columbia University. Kinderarmoede zou gehalveerd worden. De denktank Committee for a Responsible Federal Budget becijferde dat een doorsnee gezin van vier met één werkloze ouder ongeveer 22.000 dollar zal ontvangen uit het hulppakket, naast werkloosheidsuitkeringen en belastingkortingen. Samen met de steun van vorig jaar gaat dat gezin in totaal 50.000 dollar hebben ontvangen sinds het begin van de crisis. Grote bedrijven vallen grotendeels uit de boot, dat is het belangrijkste verschil met het stimulusplan van Bidens voorganger Donald Trump. Maar volgens economen gaat de VS straks de vruchten plukken van de grootste groei in jaren, naarmate Amerikanen opnieuw geld gaan uitgeven en de economie weer aantrekt. Ook andere puzzelstukken vallen op hun plaats voor een spoedig herstel in de VS, waardoor de hoop groeit dat de economie terug op pre-coronaniveau kan draaien tegen de zomer. Het aantal besmettingen blijft dalen. In Los Angeles, de grootste stad in het tot recent zwaar getroffen Californië, zouden bioscopen al vanaf zaterdag de deuren kunnen heropenen.In restaurants in New York en New Jersey mag vanaf 19 maart alweer binnen gegeten worden, op 50 procent capaciteit. Er wordt in de stad rond de klok gevaccineerd. Texas schrapte op woensdag de mondmaskerplicht voor winkels en restaurants, hoewel de staat nog niet coronavrij is. 'Dit moet gedaan zijn', zei gouverneur Greg Abbott. 'Het is tijd om Texas 100 procent open te gooien.' Het optimisme wordt ingegeven door een goed geoliede vaccinatiecampagne. Biden heeft beloofd dat alle 257 miljoen volwassen Amerikanen tegen eind mei een prik kunnen krijgen. Eerder was het doel eind juli. Momenteel worden er gemiddeld 2,17 dosissen per dag toegediend. De regering heeft via de Defense Production Act (waarmee bedrijven gedwongen kunnen worden tot leveren van goederen) farmabedrijven zover gekregen hun productie te verhogen. Zo moest een onderaannemer van farmareus Johnson & Johnson rond de klok gaan werken opdat het vaccin sneller gebotteld zou worden. Trump legde de fundering voor Bidens succes, schrijven Amerikaanse media. Maar Biden zet vooral in op een andere communicatiestrategie: niet al te veel beloven, en achter de schermen al het mogelijke doen om de verwachtingen te overtreffen. Nieuwe, meer besmettelijke coronavarianten zouden nog roet in het eten kunnen gooien. Virologen in de VS zijn bezorgd dat de variant B117, oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk, de besmettingscurve alsnog omhoog kan halen. Ook de Braziliaanse variant P1 blijkt enorm besmettelijk, waardoor het Zuid-Amerikaanse land nu de sterftecijfers aanvoert. Brazilië kan op die manier een gevaar betekenen voor de hele wereld, waarschuwen experts. Maar besmettingspieken met nieuwe varianten gebeurden vooral tijdens de eindejaarsperiode. In de VS wordt ook heel snel gevaccineerd, tegen midden april zouden alle risicoprofielen al een prik hebben ontvangen. 'Dus zelfs als er nog een kleine tot middelgrote piek zou komen, dan zal het aantal hospitalisaties niet zo hoog meer zijn', aldus Ashish Jha, een van 's lands belangrijkste coronaexperts, in een interview met de New Yorker.