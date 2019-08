analyse

Biden en Harris aangevallen in tweede Democratische debat

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

In de tweede ronde van het verkiezingsdebat tussen Democratische presidentskandidaten had koploper Joe Biden het zwaar. Zijn collega's vielen hem (opnieuw) aan op zijn verleden met betrekking tot segregatie en het strafrecht. Ook Kamala Harris werd op haar verleden als openbaar aanklager in Californië aangepakt.

Joe Biden en Kamala Harris tijdens de tweede avond van de tweede ronde Democratische debatten, 31 juli 2019. © Reuters

Op de tweede avond van het tweede verkiezingsdebat stonden Joe Biden, Kamala Harris, Cory Booker, Julian Castro, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, Jay Inslee, Bill de Blasio, Andrew Chang en Michael Bennet op het podium in het Fox Theater in Detroit.

...

