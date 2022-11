Bestorming Capitool: leider van Oath Keepers schuldig bevonden aan ‘staatsondermijnende samenzwering’

Na een zeven weken durend proces en drie dagen deliberatie heeft een jury in Washington de leider van de extreemrechtse militie Oath Keepers, Stewart Rhodes, veroordeeld wegens ‘seditious conspiracy’, staatsondermijnende samenzwering. Op de veroordeling staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenis.

In totaal stonden in Washington vijf leden van de Oath Keepers terecht, met elk meerdere aanklachten. Twee van de vijf – Stewart Rhodes, en de leider van de afdeling van de Oath Keepers in Florida, Kelly Meggs – werden veroordeeld voor ‘seditious conspiracy’, wat vertaald wordt als opruiing, of staatsondermijnende samenzwering. De jury achtte het bewezen dat de twee in de weken voor de bestorming van het Capitool alles in het werk gesteld hadden om desnoods met geweld de machtswissel tussen Donald Trump en Joe Biden te verhinderen.

Na de bestorming op 6 januari 2021 werden bijna 900 mensen voorgeleid. Dit zijn tot dusver de zwaarste veroordelingen.

‘Seditious conspiracy’ werd in de rechtspraak geïntroduceerd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, en is sindsdien zelden gebruikt.

Het openbaar ministerie had de jury onder meer gecodeerde boodschappen binnen de groep voorgelegd, naast geluidsopnames en videobeelden, waaruit bleek dat Rhodes kort na de presidentsverkiezingen in november 2020 voorbereidingen begon te treffen voor een gewapende rebellie. Hij stelde een ‘bloedige burgeroorlog’ in het vooruitzicht. ‘Zonder burgeroorlog zullen we dit niet oplossen’, liet hij aan groepsleden weten in een gecodeerd bericht.

‘Ze beweerden dat ze de republiek wilden redden’, aldus een van de openbare aanklagers, ‘terwijl ze die republiek verbrijzelden.’

Comfort Inn

Rhodes zocht contact met de weggestemde president. Toen dat niet meteen lukte, schreef hij enkele open brieven aan Donald Trump: ‘Als jij niet handelt terwijl je nog president bent, zal de bevolking een bloedige strijd moeten uitvechten tegen deze twee onwettige Chinese poppen’. Met de Chinese poppen bedoelde hij Joe Biden en Kamala Harris, die volgens hem onwettig aan de macht zouden komen.

In de aanloop naar 6 januari kocht Rhodes zelf wapens. De Oath Keepers hadden contact met een andere extreemrechtse militie, de Proud Boys.

Op 6 januari liet Rhodes een zwaar bewapende ‘snelle reactiemacht’ van Oath Keepers de wacht houden in een Comfort Inn-hotel, net buiten Washington. Op zijn sein zouden de gewapende militieleden naar het Capitool rijden om hun militiegenoten ter hulp te snellen. Rhodes had tijdens interne boodschappen gesteld dat hij een aanval verwachtte van de extreemlinkse groep Antifa.

Zijn advocaten gaven tijdens het proces een andere uitleg. Rhodes en zijn militieleden, argumenteerden ze, hadden zich voorbereid in de verwachting dat Trump een staat van beleg zou afkondigen. In dat geval zouden ze de Trumpaanhang beschermen tegen aanvallen.

‘Een generaal die het slagveld overschouwt’

Rhodes zelf verklaarde tijdens het proces dat het niet de bedoeling was het Capitool te bestormen. Hij was zelf niet binnengegaan, in tegenstelling tot Kelly Meggs en andere leden.

Het openbaar ministerie betwistte die versie, en argumenteerde dat Rhodes buiten bleef ‘als een generaal die zijn troepen overschouwt op het slagveld’. Hij stond in telefonisch contact met leden die wel in het Capitool waren binnengedrongen, aldus de aanklagers.

Het vonnis was niet over de hele lijn een nederlaag voor de Oath Keepers. De jury veroordeelde twee van de vijf beschuldigden voor ‘seditious conspiracy’. Rhodes en zijn vier medebeklaagden werden allen schuldig bevonden aan de belemmering van de activiteiten van het parlement, waarop ook gevangenisstraffen tot 20 jaar staan. Maar Rhodes werd vrijgesproken voor twee andere beschuldigingen: dat hij de certificatie van de verkiezingsuitslag zou verstoord hebben, en dat hij parlementsleden bij hun werkzaamheden zou gehinderd hebben.

Rhodes, een hoog opgeleide gewezen militair, is herkenbaar aan zijn ooglapje. Hij verloor een oog bij een schietongeval.