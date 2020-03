Het bestand in Afghanistan waarbij afgesproken werd om zich terughoudend op te stellen en minder geweld te gebruiken, wordt verlengd, in aanloop naar een volledig staakt-het-vuren. Dat bevestigde de Afghaanse president Ashraf Ghani zondag.

Het bestand trad vorige week in voege en leidde effectief tot minder aanvallen. Het ging het historische akkoord dat Washington en de taliban nu zaterdag hebben ondertekend vooraf.

Het akkoord zou kunnen leiden tot een volledige terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen tegen april volgend jaar, maar dan wel op voorwaarde dat de taliban de voorwaarden van het akkoord respecteren. De taliban moeten daarvoor ook nog gesprekken opstarten met de derde betrokken partij: de Afghaanse regering.

De Afghaanse president kondigde alvast aan dat de periode van minder geweld wordt verlengd, 'met als doel een volledig staakt-het-vuren'. Maar op de vraag van de taliban om vijfduizend gevangenen vrij te laten, wilde Ghani niet ingaan. 'Dat maakt deel uit van de intra-Afghaanse gesprekken, maar kan geen voorwaarde zijn voor die gesprekken', klonk het.

