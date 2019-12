'Een Britse kerst begint in Noorwegen. Of beter met een spectaculair hoge Noorse kerstboom die ieder jaar sinds 1947 op Trafalger Square wordt opgetuigd', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen. 'De boom is een geschenk van het Noorse volk voor de hulp die ze van Londen ontvingen tijdens de tweede wereldoorlog. De boom is met gemak de hoogste kerstboom van het land. En doorgaans de mooiste. Maar niet dit jaar.'

Nog voordat de 500 lichtjes van de den op het dorpsplein van de natie waren aangestoken, meldden de eerste kritische observaties zich op sociale media. De boom oogde ziekelijk. Mager, kaal en met takken die depressief naar beneden hingen. Dit was een spar waar de klad in zat. 'Als een man die zijn haar aan het verliezen is', zei een van de honderden burgers die de jaarlijkse onthullingsceremonie meemaakte. Was het er een uit de kringloopwinkel? 'De conditie van de kerstboom op Trafalgar Square dit jaar is de meest bloedarmoedige ooit', vond Calum Mulligan, een parlementair adviseur. 'Niet zeker wat we gedaan hebben om de Noren boos te maken, maar ze lijken hun beste en volste bomen voor anderen bewaard te hebben'. 'Als het nog meer naalden verliest is het een twijg', schreef een ander. De boom, die zijn eigen Twitter-account heeft, gerund door de Londense deelgemeente Westminster, sloeg terug. 'Pfff. Ik dacht dat we de trollen in Noorwegen gelaten hadden'.

'Beroemdste kerstboom ter wereld' is dit jaar beroemd om de verkeerde redenen.

Andere Londenaren vonden dat het ging om de gedachte erachter, en dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken. Feit is dat de 'beroemdste kerstboom ter wereld' dit jaar beroemd is om de verkeerde redenen.

Het houdt de natie danig bezig. Is het persoonlijk? Kregen de Britten dit jaar een kwalitatief minder exemplaar toegeschoven en zo ja waarom? Flauwekul zei de Noorse ambassadeur in Londen met de op maat gesneden naam Richard Wood. De boom is gewoon hoger en ouder dan de doorsnee den. 'Zo ziet een 25 meter hoge, 90 jarige boom eruit. Het gaat om de symboliek niet om de hoeveelheid naalden'. 'De meeste mensen verwachten een Disney-achtige exemplaar', vond de burgemeester van Noorwegen. 'Dit is een boom uit een echt bos'.

De Britten zijn niet overtuigd. Leeftijd en lengte verklaren niet waarom de spar, bijgenaamd 'verlichte komkommer' vanwege de Noorse traditie de lichtjes er verticaal in te hangen, er tweedehands uitziet. Groeide hij op in een te dicht beboste omgeving waardoor er gebrek aan licht was? Stond hij te dicht aan de snelweg? Kunnen uitlaatgassen leiden tot getraumatiseerde naalduitval? De spar stond zeker in de buurt van een weg, een boom van deze hoogte haal je niet middenin een bos. Hij was ook geen overgebleven exemplaar waar men van af wou. Integendeel. Hij was een gewenste boom waarvan tien jaar geleden al werd aangemerkt dat hij potentieel bezat voor een ereplaats op Trafalger Square.

Traditie gebiedt dat de boom gekapt wordt in november, tijdens een speciale ceremonie, met kinderkoren, kerstliedjes en vertegenwoordigers uit beide hoofdsteden. Eenmaal geveld gaat de den met een vrachtwagen naar Brevik, ten zuiden van Oslo waar het op een schip gehesen wordt voor de reis over de Noordzee. De behandeling is, van begin tot einde, eerste klas. Zo zal de boom geen minuut langer dan nodig is doorbrengen in de haven om te voorkomen dat de zoute lucht een negatief effect heeft op zijn conditie.

Zo'n twintig bomen komen jaarlijks in aanmerking om tentoongesteld te worden in Londen. De gelukkigen worden door boswachters met extra liefde en aandacht omgeven. Ze worden vertroeteld in de zin dat ze worden toegesproken en omhelsd. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn voor het ziekelijke uiterlijk van de spar op Trafalger Square. Dat de liefdevolle, persoonlijke behandeling net niet liefdevol genoeg was.