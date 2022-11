‘Bereidt Israël een aanval voor op Irans nucleaire installaties?’

‘De oorlogstrom roffelt in de ambtswoning van Israëlisch premier Netanyahu’, meent Jonathan Holslag (VUB).

Benjamin Netanyahu wordt wellicht opnieuw premier in Israël. Hij zal prioriteit geven aan een kwestie die hem nooit heeft losgelaten: het kernwapenprogramma van Iran een halt toeroepen. Nu ik zijn memoires heb gelezen, vrees ik dat die verzuchting kan leiden tot een nieuwe oorlog.

Het messianisme waarmee Netanyahu zijn strijd tegen ‘het gruwelijke regime’ van Teheran opvoert, deed me denken aan de standvastigheid waarmee Vladimir Poetin zijn verhaal tegenover Oekraïne en het Westen bracht. Netanyahu benadrukt dat Israël nooit veilig zal zijn als Iran kernwapens bouwt. Hij fulmineert tegen het zwakke Westen dat zich om de tuin liet leiden.

Weerstand zal Netanyahu niet ondervinden. Zijn nieuwe regering zal bemand worden door gelijkgezinde partijen. De wet laat de premier toe in extreme omstandigheden de oorlog te verklaren. Israël heeft met de Abrahamakkoorden met andere Golfstaten, zoals Saudi-Arabië, al een informeel front tegen Iran gevormd.

De onrust in Iran en de snelle vooruitgang van het kernwapenprogramma sterken Netanyahu in zijn plannen voor een aanval.

De Verenigde Staten zouden kunnen tegensputteren, maar Netanyahu kijkt neer op de Democraten. Hij gelooft niet in de aanpak van Washington en lijkt te veronderstellen dat de Amerikaanse bevolking wél de kant van Israël zal kiezen als het tot een oorlog komt.

Israël heeft de voorbije jaren een miljard euro extra uitgetrokken om het leger voor te bereiden op een aanval. De luchtmacht ontwikkelde brandstoftanks voor zijn F-35’s om lange vluchten uit te voeren en een bom die in het wapenruim van het tuig vervoerd kan worden. De voorbije maanden oefenden Israëlische F-35’s diepe aanvallen en opereerden herhaaldelijk tegen de grens met Iran.

Israël is niet aan zijn proefstuk toe. In 1981 vernietigde het een installatie in Irak, in 2007 in Syrië. Toch is een aanval tegen Iran riskant. Irans nucleaire installaties, zoals Fordo, zijn verspreid en zitten diep onder de grond. Een recente wet schrijft het Witte Huis voor zwaardere bunker busters te leveren, maar ook zonder die GBU-72 heeft Israël een aanzienlijk arsenaal met ruim vijftig GBU-28-bommen, die het al heeft ingezet in Gaza.

De oorlogstrom roffelt in Beit Aghion, de ambtswoning van de premier. De onrust in Iran en de snelle vooruitgang van het kernwapenprogramma sterken Netanyahu in zijn plannen voor een aanval. Maar de risico’s zijn aanzienlijk. Een oorlog kan de interne positie van het regime opnieuw versterken. Iran zal alles in de strijd werpen in een regio waar Europa voor zijn energie nu meer dan ooit afhankelijk van is.