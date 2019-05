Vredesactie roept de Waalse en Vlaamse regering op hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat er geen Belgische wapens in Saoedi-Arabië terechtkomen. 'De medeplichtigheid van België is enorm.'

'Commerciële belangen worden belangrijker geacht dan de duizenden levens die op het spel staan', reageert Vredesactie woensdag op het gebruik van Belgische wapens door Saoedi-Arabië in Jemen.

Het onderzoeksproject #BelgianArms, een samenwerking tussen het onafhankelijke mediahuis Lighthouse Reports, onderzoeksplatform Bellingcat, de VRT, Knack en Le Soir, bracht aan het licht dat Saoedi-Arabië Belgische wapens en technologie inzet bij grond- en luchtoperaties.

'De medeplichtigheid van België is enorm', reageert Bram Vranken van Vredesactie. 'De wapenexportregels zijn duidelijk. Wapens mogen niet geëxporteerd worden als er een risico bestaat dat deze wapens gebruikt worden in een conflict of voor het begaan van mensenrechtenschendingen. Zowel de Vlaamse als Waalse overheid beweren ze aan de hoogste en meest strikte standaarden voldoen. Het onderzoek van #BelgianArms toont dat dat absoluut niet het geval is.'

Voor Vranken volstaat het niet dat sinds de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, Wallonië geen nieuwe wapenexportvergunningen geeft voor Saoedi-Arabië. 'Gezien de ernst van de situatie in Jemen moeten ook reeds bestaande vergunningen ingetrokken worden. Volgens gegevens van de Nationale Bank zijn er sinds de moord op Khashoggi nog steeds minstens 91 miljoen euro aan vuurwapens en munitie geleverd aan Saoedi Arabië.'

Eindgebruik niet gekend

Vredesactie verwijst ook naar een Saoedisch vrachtschip dat afgelopen weekend in de haven van Antwerpen passeerde. Dat schip speelt volgens de vredesorganisatie een rol in de militaire bevoorrading van Saoedi-Arabië. 'We weten dat er in januari munitie van FN Herstal werd ingescheept in Antwerpen. En ook in december en oktober waren Bahri-schepen in Antwerpen.'

Bahri is de nationale scheepvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië, aldus Vredesactie. 'De wapenexport vanuit ons land naar Saoedi-Arabië gaat dus nog steeds voort. Het is door de ononderbroken toevoer vanuit België en andere landen zoals Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dat de oorlog in Jemen kan doorgaan.'

Vredesactie roept ook de Vlaamse regering op geen vergunningen te verlenen voor wapens waarvan het eindgebruik niet gekend is. Volgens de organisatie is dat het geval voor tussen de 60 en 70 procent van Vlaamse wapens. 'Dat betekent dat in het merendeel van de Vlaamse wapenexport de Vlaamse regering niet weet waar haar wapens terechtkomen.'