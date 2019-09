De Antwerpse IS-strijder Abdellah Nouamane zit in de cel in Syrië. Hij zou door ingewijden herkend zijn op videobeelden die in een gevangenis van de Koerden gedraaid zijn, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vrijdag.

De beelden werden gedraaid door een journaliste van de Amerikaanse zender CBS. Daarop is een jongeman te zien die zegt dat hij uit België komt.

De man is door verscheidene bronnen herkend als Abdellah Nouamane, een gewezen militant van Shariah4Belgium uit Antwerpen die in 2013 vertrok naar het front. Daar groeide hij uit tot een van de beruchtste Belgische strijders, zeker nadat hij een 'oorlogsverklaring' aan het adres van ons land had geuit. 'Alles in België gaat in de lucht', zo sprak hij in augustus 2015 in een geluidsboodschap. 'Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen... Wij houden geen rekening meer met onschuldige slachtoffers.'

De 24-jarige Nouamane of 'Abu Jihad Al-Belgiki' werd al verschillende keren doodverklaard, maar in maart werd al duidelijk dat hij nog leefde.