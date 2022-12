België roept onderdanen op om Iran zo snel mogelijk te verlaten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Belgische onderdanen opgeroepen om Iran ‘zo spoedig mogelijk te verlaten omwille van het toegenomen risico op willekeurige aanhouding’. Dat blijkt zondag uit een persbericht van Buitenlandse Zaken.

‘Alle Belgische bezoekers, inclusief burgers met een dubbele nationaliteit, lopen een ernstig risico op arrestatie, willekeurige opsluiting en een oneerlijk proces. Dit risico geldt ook voor mensen die gewoon als toerist op bezoek zijn in Iran. In geval van arrestatie of detentie zijn de eerbiediging van de fundamentele rechten en de veiligheid van de betrokkenen niet gewaarborgd’, zo staat in het persbericht.

In de laatste update van het reisadvies op 10 oktober raadde Buitenlandse Zaken landgenoten reeds aan om Iran te verlaten. Wie zich nog steeds in het land bevindt, wordt verzocht om zeer waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt hen sterk aangeraden om verplaatsingen in het land te beperken, elke vorm van samenkomst te vermijden en zich te melden bij de ambassade via registratie op Travellers Online.

Buitenlandse Zaken wijst erop dat de capaciteit van de ambassade in Teheran om consulaire bescherming te bieden aan opgepakte onderdanen zeer beperkt is. Consulaire bezoeken zijn niet toegestaan bij onderdanen met een dubbele nationaliteit, er is geen garantie voor de consulaire aanwezigheid bij hoorzittingen tijdens een eventueel proces en de gedetineerde heeft ook geen toegang tot een advocaat van zijn keuze.

Sinds 24 februari wordt een Belgische hulpverlener in Iran vastgehouden. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar. Wat de aard is van de aanklacht in Iran en welke rechtbank het vonnis heeft uitgesproken, zijn niet duidelijk.