Er is een federaal onderzoek gestart naar 'belastingzaken' van de zoon van de verkozen Amerikaanse president Joe Biden, Hunter. Dat deelde Hunter Biden zelf woensdag mee, via het transitieteam van zijn vader.

Hunter Bidens advocaat zou een dag eerder ingelicht zijn over het onderzoek door het parket van de staat Delaware. Hunter Biden neemt de zaak ernstig, maar heeft er vertrouwen in dat een objectief onderzoek zal uitwijzen dat hem niets te verwijten valt, klinkt het.

Aftredend president Donald Trump nam Hunter Biden herhaaldelijk in het vizier tijdens de kiescampagne. Trump uitte zware beschuldigingen van corruptie tegen Hunter en Joe Biden, die vicepresident was van 2009 tot 2017. Aanleiding waren Hunter Bidens activiteiten in Oekraïne en China. Van 2014 tot 2019 had Hunter Biden een lucratieve functie in de raad van toezicht van het Oekraïense gasbedrijf Burisma.

Verkozen president Joe Biden heeft de beschuldigingen tegen zijn familie altijd als een lastercampagne afgedaan. Bidens transititeteam zegt dat hij trots blijft op zijn zoon. Hunter Biden stond voor grote uitdagingen, 'met inbegrip van de kwaadaardige persoonlijke aanvallen van de jongste maanden'. Hij zou daar sterker uigekomen zijn.

