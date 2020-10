Voormalige Amerikaanse spionnen zijn stellig: Rusland zit achter de gelekte e-mails van Hunter Biden, zoon van de Democratische presidentskandidaat. Maar tastbaar bewijs hebben ze niet. En ze laten in het midden of de mails echt zijn.

In 2014 ging Hunter Biden voor een riante vergoeding aan de slag in de raad van bestuur van de Oekraïense aardgasmaatschapij Burisma. Zijn vader Joe, nu presidentskandidaat voor de Democraten, was toen vicepresident onder president Barack Obama en had onder meer Oekraïne in zijn portefeuille.

In 2014 ging Hunter Biden voor een riante vergoeding aan de slag in de raad van bestuur van de Oekraïense aardgasmaatschapij Burisma. Zijn vader Joe, nu presidentskandidaat voor de Democraten, was toen vicepresident onder president Barack Obama en had onder meer Oekraïne in zijn portefeuille. Algemeen wordt aangenomen dat Burisma Hunter Biden binnenhaalde om dingen gedaan te krijgen van de Amerikaanse regering. De perceptie was dat Hunter misbruik zou maken van de positie van zijn vader. Joe Biden heeft dan ook toegegeven dat zijn zoon een vergissing beging. Maar ongure praktijken? Zo ver ging het niet. Of toch wel? Vader Biden beloofde dat hij nooit met Hunter zou praten over Oekraïne zolang hij vicepresident was. Er is ook nooit bewezen dat Biden senior tussenkwam op vraag van zijn zoon. Maar de krant New York Post onthulde enkele dagen geleden een smoking gun: een e-mail uit 2015 waarin een onderdirecteur bij Burisma Hunter bedankt voor een ontmoeting met toenmalig vicepresident Biden tijdens een bezoek in Washington. Dat zou betekenen dat Biden liegt en het met zoon Hunter wél over Oekraïne had. Joe Biden ontkent dat hij de Burisma-directeur ooit ontmoette. Er blijven nog veel vragen over de authenticiteit en herkomst van de e-mails. De New York Post, een conservatieve tabloid die achter president Donald Trump staat, kreeg de e-mails van Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat. Kamp-Trump probeert de Bidens al langer verdacht te maken in de zaak-Burisma. Giuliani ontving de mails naar eigen zeggen van de eigenaar van een computerwinkel waar Hunter Biden enkele laptops zou hebben achtergelaten en nooit opgehaald na een reparatie. Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, staat erom bekend dat hij al jaren buitenissige samenzweringstheorieën rondbazuint over de Bidens en Oekraïne. Naar verluidt wil hij de e-mails niet laten nakijken door andere krantenredacties. De New York Post publiceerde er enkel een foto van, zonder metadata. 'Verdacht', klinkt het. Daarom beperkten ook Facebook en Twitter de circulatie van het artikel, dat moet 'gefactcheckt' worden door een derde partij. In een op dinsdag gepubliceerde open brief stellen vijftig voormalige hooggeplaatste inlichtingenbeambten een andere hypothese voorop: Giuliani kreeg de e-mails waarschijnlijk van de Russische regering. Die versie gaat als volgt. Begin dit jaar onthulden cybersecurity-experts dat Russische militaire hackers inbraken bij Burisma. De hackers zouden aan de haal zijn gegaan met e-mails. En die gaven ze door aan een zekere Andrej Derkach, een Oekraïens politicus die door de Amerikaanse regering in september sancties kreeg opgelegd wegens het ondermijnen van de presidentsverkiezingen in de VS: hij verspreidde onder meer een gemonteerde stemopname van Joe Biden. Derkach zou zijn vriend Giuliani de mails hebben doorgespeeld. De FBI onderzoekt nu of Rusland achter de onthulling van de New York Post zou kunnen zitten. Maar de meeste media zijn sceptisch en laten de mails voorlopig links liggen. Ook in 2016 ging het om e-mails: de gehackte e-mails van de Democratische partij en het e-mailschandaal rond Hillary Clinton. Redacties zijn allicht voorzichtig om te snel te veel ruchtbaarheid te geven aan een nieuw e-mailschandaal. Opinieschrijvers bij de Washington Post noemen het een 'non-schandaal', of 'rook zonder vuur.' Volgens een columnist van de New York Times werkt de Trump-campagne opnieuw samen met Rusland. Maar zelfs journalisten bij de New York Post zouden het vertikt hebben het verhaal te ondertekenen of het te verdedigen op tv. 'Dit stinkt', zei een Post-journalist. De vraag of de e-mails echt zijn blijft onbeantwoord. Ook de vijftig inlichtingenbeambten, allen met Rusland-ervaring, laten dat in het midden in hun open brief. 'We willen benadrukken dat we niet weten of de e-mails echt zijn of niet' schrijven ze. Ze hebben ook geen bewijs dat Rusland erachter zit. Maar het ruikt er wel naar, zeggen ze. Waarom? 'Rusland wil politieke chaos en verdeeldheid in de VS', klinkt het. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn ook stellig, schrijven ze: Rusland wil de kandidatuur van Biden ondermijnen om Trump te helpen. Omdat de Republikeinse kandidaat ver achterop hinkt in de peilingen haalt Moskou alles uit de kast om het tij te keren. Met andere woorden: het moet wel Rusland zijn. Waarschijnlijk niet. De enige media die het verhaal echt opvolgen zijn de New York Post en Fox News, beiden conservatieve media die bijna uitsluitend Trump-aanhangers bedienen. En die hoeven niet overtuigd te worden dat de Democraten niet deugen. Dit jaar blijven er bovendien veel minder onbesliste kiezers over dan bij eerdere verkiezingen, tonen peilingen aan: 95 procent of meer zegt zeker te weten op wie ze zullen stemmen, wat er ook gebeurt. Als het aan president Donald Trump ligt dan waait de hele zaak niet zo snel over. Dinsdag maande hij justitieminister William Barr aan tot actie. 'We moeten ervoor zorgen dat de justitieminister optreedt', aldus Trump in een interview met Fox News. 'Dit is majeure corruptie, en het moet bekend raken voor de verkiezing.'