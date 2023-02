Belarussische president Loekasjenko brengt volgende week bezoek aan China

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko zal van dinsdag tot donderdag een officieel bezoek brengen aan China. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag aangekondigd.

‘Op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping zal de president van Belarus, Aleksandr Loekasjenko, een bezoek brengen aan de staat China van 28 februari tot 2 maart’, verklaarde Hua Chunying, woordvoerder van het ministerie. Loekasjenko is een dichte bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en steunt de Russische inval en oorlog in Oekraïne, waarvan Belarus financieel en politiek afhankelijk is.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang vertelde zijn Wit-Russische ambtgenoot Sergei Aleinik vrijdag aan de telefoon al over de wil van Peking om met Minsk samen te werken om hun wederzijds politiek vertrouwen te verdiepen, aldus een verklaring van het Chinese ministerie. In september kondigden Xi Jinping en Aleksandr Loekasjenko een strategisch partnerschap “van alle tijden” aan tijdens een ontmoeting in Samarkand in Oezbekistan.