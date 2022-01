De bekende Turkse journaliste en tv-figuur Sedef Kabas is zaterdag in voorlopige hechtenis geplaatst omdat ze tijdens een televisie-uitzending president Recep Tayyip Erdogan zou hebben beledigd. Dat heeft de advocaat van Kabas bekendgemaakt.

'Er bestaat een erg bekend spreekwoord, dat zegt dat het gekroonde hoofd wijzer wordt. Maar wij stellen vast dat dat niet waar is. Het rund wordt geen koning wanneer het het paleis binnengaat, maar het paleis wordt een stal', zei Kabas vrijdag tijdens een rechtstreekse uitzending op zender Tele1. Later schreef ze dat 'circusspreekwoord' ook in een bericht op Twitter, waar ze bijna 900.000 volgers heeft.

'Het rund wordt geen koning wanneer het het paleis binnengaat, maar het paleis wordt een stal' Sedef Kabas

Vrijdagnacht werd Kabas opgepakt in haar huis in Istanboel. Volgens haar advocaat werd ze uren ondervraagd en daarna in voorlopige hechtenis geplaatst. Op het beledigen van de president staat een straf van 1 tot 4 jaar gevangenis.

De Turkse minister van Justitie Abdulhamit Gül reageerde al op de zaak. 'Ik vervloek de lelijke woorden waarmee onze president geviseerd wordt', zei hij.

'Intimidatie'

De Turkse journalistenvereniging TGS spreekt daarentegen over een 'ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting'.

Merdan Yanardag, hoofdredacteur van Tele1, bekritiseerde de arrestatie. 'Dat ze om 2 uur 's nachts opgepakt wordt omdat ze een spreekwoord citeert, is onaanvaardbaar', aldus de hoofdredacteur, 'dit is een poging om journalisten, de media en de maatschappij te intimideren'.

Ngo's klagen wel vaker dat de persvrijheid in Turkije met de voeten getreden wordt, zeker sinds de mislukte poging tot staatsgreep van 2016, die tot de arrestatie van tientallen journalisten geleid heeft en de verplichte sluiting van media die als vijandig beschouwd werden. Volgens de jaarlijkse index van de persvrijheid die Reporters zonder Grenzen elk jaar publiceert, staat Turkije momenteel op de 153ste plaats van in totaal 180 landen.

'Er bestaat een erg bekend spreekwoord, dat zegt dat het gekroonde hoofd wijzer wordt. Maar wij stellen vast dat dat niet waar is. Het rund wordt geen koning wanneer het het paleis binnengaat, maar het paleis wordt een stal', zei Kabas vrijdag tijdens een rechtstreekse uitzending op zender Tele1. Later schreef ze dat 'circusspreekwoord' ook in een bericht op Twitter, waar ze bijna 900.000 volgers heeft.Vrijdagnacht werd Kabas opgepakt in haar huis in Istanboel. Volgens haar advocaat werd ze uren ondervraagd en daarna in voorlopige hechtenis geplaatst. Op het beledigen van de president staat een straf van 1 tot 4 jaar gevangenis.De Turkse minister van Justitie Abdulhamit Gül reageerde al op de zaak. 'Ik vervloek de lelijke woorden waarmee onze president geviseerd wordt', zei hij. De Turkse journalistenvereniging TGS spreekt daarentegen over een 'ernstige schending van de vrijheid van meningsuiting'. Merdan Yanardag, hoofdredacteur van Tele1, bekritiseerde de arrestatie. 'Dat ze om 2 uur 's nachts opgepakt wordt omdat ze een spreekwoord citeert, is onaanvaardbaar', aldus de hoofdredacteur, 'dit is een poging om journalisten, de media en de maatschappij te intimideren'.Ngo's klagen wel vaker dat de persvrijheid in Turkije met de voeten getreden wordt, zeker sinds de mislukte poging tot staatsgreep van 2016, die tot de arrestatie van tientallen journalisten geleid heeft en de verplichte sluiting van media die als vijandig beschouwd werden. Volgens de jaarlijkse index van de persvrijheid die Reporters zonder Grenzen elk jaar publiceert, staat Turkije momenteel op de 153ste plaats van in totaal 180 landen.