In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over de arrestatie met dodelijke afloop van alweer een zwarte man. De feiten in Rochester, in de staat New York, dateren van maart, maar pas nu zijn er beelden naar boven gekomen.

Daniel Prude (41) stierf door verstikking. Agenten hadden een zogeheten antispuugkap over zijn hoofd getrokken en zijn gezicht tegen de grond gedrukt. Dat berichten Amerikaanse media.

De familie van Daniel Prude hield woensdag een persconferentie. Zij vinden dat de betrokken agenten ontslagen en vervolgd moeten worden. De politie en het openbaar ministerie onderzoeken de zaak.

Daniel Prude had geestelijke gezondheidsproblemen. Hij woonde in Chicago maar was op bezoek bij zijn broer. De bodycambeelden van de politie tonen hoe Prude naakt over straat loopt. De politie arresteert hem en doet een antispuugkap - die agenten moet beschermen tegen spugen en bijten - over zijn hoofd. In die periode was de staat New York al fel getroffen door het coronavirus.

Met de kap over zijn hoofd reageert Prude opgewonden en agenten duwen hem op de grond. Een agent duwt zijn hoofd tegen de grond, een tweede agent zet zijn knie in de rug van de man. Twee minuten later beweegt Prude niet meer. Medisch personeel moet hem reanimeren en hij wordt met een ambulance weggevoerd. Een week later wordt de beademing stopgezet.

Volgens de wetsdokter is er sprake van 'complicaties van verstikking in een context van fysieke drang'. Het autopsierapport spreekt ook over een 'Excited Delirium Syndroom' en de aanwezigheid van de stof PCP.

In een reactie op de ophef die donderdag is ontstaan, heeft de burgemeester van Rochester, Lovely Warren, de zeven agenten die betrokken waren bij de arrestatie, geschorst. Ze riep de openbaar aanklager ook op om het onderzoek naar het incident snel af te ronden.

