‘Beelden die niet meer loslaten’: dit zijn de winnaars van de World Press Photo 2023

De regionale winnaars van de World Press Photo 2023 zijn bekend. Van de oorlog in Oekraïne en historische protesten in Iran tot de harde realiteit in Afghanistan en vooral, de vele gezichten van de klimaatverandering. Bekijk hier de winnaars.

De regionale winnaars van de World Press Photo 2023 werden gekozen uit meer dan 60.000 inzendingen van 3.752 deelnemers uit 127 landen. Uit deze winnaars worden op 20 april de vier wereldwijde winnaars, waaronder Foto van het Jaar, bekendgemaakt.

‘De foto’s die we hebben gekozen om 2022 weer te geven, zijn een teken van deze tijd en zullen dienen als historische documenten voor toekomstige generaties om op terug te kijken en hopelijk van te leren’, zegt juryvoorzitter Brent Lewis, fotoredacteur van The New York Times. ‘Ik ben op zoek gegaan naar beelden die mij aangrijpen en niet meer loslaten. Het zijn foto’s die je laten zien “dit had mij kunnen overkomen”. Ik kan er niet aan ontsnappen.’

‘Maar de beelden moesten ook de wereld vertegenwoordigen. We zagen krachtige verhalen, variërend van het conflict in Oekraïne en het eerste jaar van Afghanistan onder Taliban-heerschappij, tot olielozingen in Peru en het verlies van vrouwenrechten, van de VS tot Iran.’

Winnaars Europa

© Alkis Konstantinidis/Reuters SINGLES. Yana Bachek huilt bij het lichaam van haar vader Victor Gubarev (79), die gedood werd na het kopen van brood tijdens de beschieting van Kharkiv, Oekraïne, op 18 april 2022. © Evgeniy Maloletka/Associated Press STORIES. Toen Russische troepen op 24 februari 2022 Oekraïne binnenvielen, richtten ze zich onmiddellijk op de strategisch belangrijke havenstad Marioepol aan de Zee van Azov. © Simone Tramonte LANGETERMIJNPROJECTEN. De groene transitie van Europa. Mensen zwemmen bij Amager Strand, Denemarken, in de buurt van een windmolenpark dat mede-eigendom is van 8.552 elektriciteitsverbruikers en meer dan 40.000 huishoudens in Kopenhagen bedient. © Cesar Dezfuli, voor Volkskrant OPEN FORMAT. Op 1 augustus 2016 werd voor de kust van Libië een boot met 118 mensen aan boord gevonden, een van de honderden die de afgelopen jaren moesten worden gered. Wat gebeurde er met deze mensen na hun aankomst in Europa? Het Passengers-project van de Volkskrant belicht verschillende persoonlijke verhalen van de mensen die in 2016 op die boot zaten terwijl ze probeerden een nieuw leven op te bouwen over het hele continent.

Winnaars Afrika

© Lee-Ann Olwage, Bob & Diane Fund voor Der Spiegel SINGLES. Naarmate de levensverwachting stijgt, wordt dementie steeds meer een probleem voor de volksgezondheid in Ghana en in heel Afrika. Gebrek aan bewustzijn van het gedrag dat verband houdt met de aandoening, betekent dat vrouwen die symptomen vertonen soms als heksen worden gezien. In Ghana kunnen ze worden weggestuurd om in zogenaamde “heksenkampen” te gaan wonen. © Nick Hannes STORIES. In 2015 begon de Egyptische regering met de bouw van een nieuwe administratieve hoofdstad in de woestijn ten oosten van Caïro om ministeries en topbedrijven te huisvesten en chronische files en vervuiling in de stad te verlichten. Naar het voorbeeld van Dubai zal deze nieuwe stedelijke omgeving 6,5 miljoen mensen huisvesten. © M’hammed Kilito LANGETERMIJNPROJECTEN. Ongeveer twee derde van Marokko’s oase-habitat is in de afgelopen eeuw verdwenen als gevolg van factoren als gestaag stijgende temperaturen, branden en waterschaarste. De achteruitgang van oases heeft op zijn beurt gevolgen voor de bewoners, wat leidt tot verminderde landbouwproductie, armoede en ontheemding. © Mohamed Mahdy OPEN FORMAT. Dit project onderzoekt de effecten van stijgende zeeën op de lokale gemeenschap in Al Max, een vissersdorp gelegen langs het Mahmoudiyah-kanaal in Alexandrië, Egypte. Al generaties lang wonen en werken de bewoners aan het kanaal dat naar de Middellandse Zee leidt. In 2020 begon de Egyptische regering met het verhuizen van mensen naar woningen op enkele kilometers afstand van de grachten, waarbij niet alleen huizen werden gesloopt, maar ook de collectieve herinneringen en lokale cultuur in de buurt in gevaar werden gebracht. De verhalen die hier te zien zijn, spreken over de onzekerheid van mensen overal ter wereld die streven naar erkenning te midden van wereldwijde economische en ecologische onrust.

Winnaars Azië

© Maya Levin, Associated Press SINGLES. De Israëlische politie slaat rouwenden die de kist van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh vergezellen naar haar begrafenis in Oost-Jeruzalem op 13 mei 2022. © Mads Nissen, Politiken/Panos Pictures STORIES. Vrouwen en kinderen bedelen om brood buiten een bakkerij in het centrum van Kabul, Afghanistan, op 14 januari 2022. © Hossein Fatemi OPEN FORMAT. Dit op foto’s gebaseerde videoproject vertelt een chaotische nacht uit het leven van een Iraanse verpleegster die het leven redt van een jonge demonstrant genaamd Reza. De beelden bieden een zeldzame blik op de gevaren waarmee demonstranten vandaag in de straten van Iran worden geconfronteerd.

Winnaars Noord- en Centraal-Amerika

© Jonas Kakó, Panos Pictures SINGLES. Een substantiële afname van de stroom van de Colorado-rivier, veroorzaakt door een gebrek aan regen en een toenemende vraag naar water stroomopwaarts, vereist dat arbeiders bijen in troggen van water voorzien. Hitte en droogte verzwakken bijen, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekteverwekkers en parasieten, en dat heeft invloed op de planten waarmee ze zich voeden. © Carlos Barria, Reuters STORIES. Bij aankomst in de Verenigde Staten vanuit Honduras op zoek naar asiel, werden Maria Hernandez en haar twee dochters van acht en drie jaar aangehouden. Grensautoriteiten deporteerden Maria, maar haar kinderen bleven achter. Eerst verbleven ze in een kindertehuis; later gingen ze bij Maria’s volwassen zoon wonen, die al in de VS was. In 2022 keerde Maria terug in het kader van een asielprogramma en werd ze herenigd met haar familie in Los Angeles, Californië. © Ashley Peña voor New York Magazine OPEN FORMAT. Drill, een muziekgenre dat is ontstaan in Chicago, Verenigde Staten, is misschien wel de meest recente golf van rapmuziek die enorm wereldwijd succes heeft geboekt. Zelfs als hun hitnummers bovenaan de hitlijsten staan, worden New Yorkse Drill-artiesten het doelwit de politie die hun songteksten en muziekvideo’s doorzoeken op bewijs van bendegerelateerde misdaden.

Winnaars Zuid-Amerika

© Musuk Nolte, Bertha Foundation SINGLES. Een milieuramp werd veroorzaakt door een olielekkage in de La Pampilla-raffinaderij van Repsol in Playa Cavero, Peru, op 21 januari 2022. © Alessandro Cinque, Pulitzer Center/National Geographic STORIES. Van vitaal belang voor het levensonderhoud van veel mensen in de Peruaanse Andes, staan ​​alpaca’s voor nieuwe uitdagingen als gevolg van de klimaatcrisis. Nu natuurlijke weiden krimpen en gletsjers zich terugtrekken, hebben deze dieren steeds meer moeite om te grazen en te drinken. Alpaquero-gemeenschappen (alpaca-boeren) kunnen op hun beurt gedwongen worden om naar grotere hoogten te verhuizen of hun levensstijl op te geven. Om deze moeilijkheden te bestrijden, hopen wetenschappers het probleem aan te pakken door rassen te creëren die beter bestand zijn tegen extreme temperaturen. © Fabiola Ferrero LANGETERMIJNPROJECTEN. Zeven miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten om in het buitenland te gaan wonen door economische ineenstorting, politieke onrust, hoge werkloosheid en extreme sociale ongelijkheid. Rond de millenniumwisseling was het olierijke Venezuela welvarend, maar zijn fortuin daalde als gevolg van de sterk dalende olieprijzen, later economisch wanbeheer en politieke instabiliteit. © Johanna Alarcón, Magnum Foundation/Panos Pictures OPEN FORMAT. Valentina is een 13-jarig meisje dat fotograaf wil worden en wiens moeder in de gevangenis zit wegens het bezit van marihuana. De aanhoudende gevangeniscrisis in Ecuador en het bestraffende drugsbeleid zorgen ervoor dat de scheiding tussen ouders en kinderen bijzonder schrijnend is. De video’s en beelden in dit multimediaproject draaien om de verbeelding en ervaringen van Valentina als jonge kunstenaar.

Winnaars Zuidoost-Azië en Oceanië

© Mauk Kham Wah SINGLES. Verzetsstrijders trekken zich terug met het lichaam van een kameraad, na een aanvaring met het leger van Myanmar op 21 februari 2022. © Hannah Reyes Morales, voor The New York Times STORIES. The Golden Gays is een gemeenschap van oudere LHBTQI+’ers uit de Filipijnen die al tientallen jaren samenwonen en elkaar steunen. In een land waar ze te maken hebben met discriminatie, vooroordelen en uitdagingen die worden versterkt door hun leeftijd en sociaaleconomische klasse, kwam de groep bij elkaar en bouwde een huis, deelde zorgtaken en organiseerde shows en optochten om de eindjes aan elkaar te knopen. Toen hun oprichter in 2012 stierf, werd de gemeenschap verdreven en sommigen werden dakloos tot 2018, toen ze een huis in Manilla begonnen te huren. © Kimberly dela Cruz, W. Eugene Smith Memorial Fund, VII Mentor Program LANGETERMIJNPROJECTEN. Kort na zijn aantreden in juni 2016 begon de Filipijnse president Rodrigo Duterte een gezamenlijke ‘oorlog tegen drugs’, waarbij hij herhaaldelijk opdracht gaf tot aanvallen op verdachten. Er volgde een golf van buitengerechtelijke executies, niet alleen gepleegd door de politie, maar ook door gemaskerde burgerwachten en andere burgers. Amnesty International meldt dat executies vooral gericht zijn op gemeenschappen met lage inkomens. De Filipijnse nationale politie geeft toe dat er tot nu toe meer dan 6.000 van dergelijke doden zijn gevallen; lokale mensenrechtenorganisaties schatten het aantal op 30.000. © Chad Ajamian OPEN FORMAT. Deze serie biedt een uniek perspectief op de recente overstromingen die gebieden in New South Wales, Australië, hebben verwoest. Infraroodbeelden vanuit de lucht geven vegetatie weer in roze en rode tinten, die scherp contrasteren met blauw en cyaan, die water vertegenwoordigen. Deze beelden maken nieuw overstroomde gebieden gemakkelijk waarneembaar voor hulpverleners na een ramp, wat helpt bij respons en herstel. De foto’s in deze serie zijn gemaakt tijdens de verwoestende overstromingen in New South Wales, Australië, die in maart 2021 de evacuatie van 18.000 mensen dwongen. De toegenomen intensiteit en frequentie van overstromingen in de regio is waarschijnlijk het gevolg van de wereldwijde klimaatcrisis .

Eervolle vermeldingen