Barnier: 'Er komen administratieve controles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland'

Dat heeft de Europese onderhandelaar Michel Barnier woensdag gezegd.

'De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sluiten allebei een fysieke grens op het Ierse eiland uit, wat dus betekent dat wat arriveert in Noord-Ierland ook arriveert in de Europese interne markt. Er zullen dus administratieve procedures komen, die vandaag nog niet bestaan, voor goederen die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland gaan', legde Barnier woensdag uit op een bijeenkomst met bedrijfsvertegenwoordigers.

Barnier beloofde de procedures zo soepel en eenvoudig mogelijk te houden. Britse bedrijven die goederen naar Noord-Ierland willen versturen zouden daarbij op voorhand een online douaneaangifte moeten doen. 'De enige zichtbare systematische controle tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk zou het scannen van de barcodes op vrachtwagens en containers zijn, wat gedaan kan worden op ferries en in havens', aldus de Europese hoofdonderhandelaar.

Reglementaire controles op industriële goederen zouden volgens Barnier in de bedrijven zelf kunnen gebeuren. De Fransman zei wel dat er omwille van het dierenwelzijn en de voedselveiligheid veel meer sanitaire en fytosanitaire controles zullen plaatsvinden aan de grens, in de havens.

Barnier beseft dat de controles 'politiek gevoelig' zijn, maar met zijn voorstel wil de Fransman naar eigen zeggen enkel helpen om de negatieve gevolgen van de brexit in Noord-Ierland te beperken, zonder de territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk in gevaar te brengen.

De Britse premier Theresa May heeft het voorstel van Barnier steevast verworpen, maar de ultraconservatieve Noord-Ierse partij DUP vreest dat ze uiteindelijk toch zal instemmen met een systeem dat controles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk invoert. De DUP helpt de regering van May in het Britse parlement aan een meerderheid en zou er volgens de Britse openbare omroep BBC mee dreigen om later deze maand de begroting af te keuren indien het resultaat van de brexit-onderhandelingen de partij niet bevalt.

Op 17 oktober buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in Brussel over het Britse vertrek. Volgens Barnier moet het mogelijk zijn om tegen die top een doorbraak in de onderhandelingen te forceren en een akkoord over een geordende boedelscheiding te bereiken. Groot-Brittannië verlaat eind maart volgend jaar de Europese Unie.