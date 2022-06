Bangladesh sluit luchthaven vanwege ernstige overstromingen in noordoosten

De autoriteiten van Bangladesh hebben de activiteiten op een internationale luchthaven opgeschort nadat grote delen van het noordoosten getroffen werden door zware overstromingen. Tienduizenden mensen zijn afgesneden van de buitenwereld.

De vluchten vanop Osmani International Airport in Sylhet werden geannuleerd na berichten dat het water van de overstromingen de landingsbaan naderde, zei de luchthavendirecteur. De opschorting zal vanaf vrijdag drie dagen van kracht zijn. Daarna zal de situatie opnieuw bekeken worden.

De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in de afgelopen dagen toen de moesson, het jaarlijkse regenseizoen, Bangladesh en delen van Meghalaya en Assam in India trof.

Tal van huizen, scholen, winkels en openbare gebouwen in Sylhet en het naburige district Sunamganj kwamen onder water te staan. De autoriteiten hebben de stroomvoorziening in het district Sunamganj onderbroken, waardoor zo’n 2 miljoen mensen zonder elektriciteit vielen.

De regering heeft het leger ingeschakeld om het lokale bestuur te steunen bij de reddings- en hulpacties. Op televisie waren beelden te zien van water dat ruim een meter hoog stond op veel belangrijke wegen in het noordoosten van het land.

Volgens de politie zijn zes mensen, onder wie drie kinderen, omgekomen door een blikseminslag in het district Mymensingh. Alle overledenen waren buiten op het land aan het werk of aan het vissen.

Het waterpeil in alle grote rivieren zal waarschijnlijk blijven stijgen omdat er in de komende drie dagen nog meer regen voorspeld wordt door het Centrum voor Overstromingsvoorspelling en -waarschuwing.