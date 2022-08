Bangladesh: 150.000 arbeiders op theeplantages leggen werk neer

Bijna 150.000 arbeiders op meer dan 200 theeplantages in Bangladesh zijn zaterdag in staking gegaan. Ze eisen een verhoging van 150 procent van hun loon, dat slechts één dollar per dag bedraagt. De lonen van de theearbeiders behoren tot de laagste inkomens ter wereld.

De meeste arbeiders op de theeplantages in Bangladesh, een overwegend islamitisch land, zijn Hindoes van lagere kaste wier voorouders door de Britten uit het koloniale tijdperk nog naar de plantages werden gebracht.

Het minimumloon voor een theeplantagearbeider in het land bedraagt 120 taka per dag. Dat is ongeveer 1,25 dollar volgens de officiële koersen, maar slechts iets meer dan 1 dollar op de vrije markt. Een arbeider legde uit dat dit nauwelijks genoeg is om eten te kopen, laat staan om te voorzien in andere levensbehoeften. ‘Vandaag kunnen we ons met dit bedrag niet eens veroorloven om bruine rijst voor ons gezin te kopen’, zei de vijftigjarige Anjana Bhuyian.

Jarenlang uitgebuit

De vakbonden eisen een loonsverhoging tot 300 taka per dag in het licht van de snel stijgende inflatie en de devaluatie van de munteenheid. De arbeiders op 232 theeplantages zijn zaterdag gestart met een volledige staking, na vier dagen van werkonderbrekingen van twee uur.

‘Bijna 150.000 arbeiders hebben zich vandaag bij de staking aangesloten’, zei Sitaram Bin, een lid van de Bangladesh Tea Workers’ Union. ‘Geen enkele arbeider zal theebladeren plukken of in de verwerkingsfabrieken werken, totdat de autoriteiten onze eisen inwilligen.’ De theearbeiders worden al tientallen jaren door de industrie uitgebuit. ‘Het zijn een soort moderne slaven’, aldus Philip Gain, directeur van de onderzoeksgroep Society for Environment and Human Development en auteur van verschillende boeken over theearbeiders.