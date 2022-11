Australische premier vraagt stopzetting vervolging Julian Assange

De Australische premier Anthony Albanese heeft woensdag bekendgemaakt de Amerikaanse autoriteiten te hebben gevraagd een punt te zetten achter de vervolging van de oprichter van Wikileaks Julian Assange. ‘Trop is teveel’, zei de bewindsman.

De VS willen de 51-jarige Australiër berechten omdat hij vanaf 2010 meer dan 700.000 vertrouwelijke documenten heeft gepubliceerd omtrent Amerikaanse militaire en diplomatieke activiteiten, in het bijzonder in Irak en Afghanistan. ‘Een tijd geleden heb ik mijn punt duidelijk gemaakt dat trop teveel is. Het wordt tijd dat aan deze zaak een einde komt’, zei Albanese in het Australisch parlement. ‘Ik heb dit standpunt persoonlijk duidelijk gemaakt aan vertegenwoordigers van de regering van de VS. Mijn standpunt is duidelijk.’

Terwijl hij zei generlei sympathie te hebben voor veel daden van Assange, vroeg de Australische premier zich af: ‘wat is het nut van deze rechtszaak die in de toekomst jarenlang kan aanslepen?’. De Britse politie heeft Assange in 2019 gearresteerd nadat hij zich zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen had verschanst; Hij vertoeft nu in een zwaar beveiligde gevangenis, in afwachting van de behandeling van zijn beroep tegen de beslissing van de Britse regering om hem aan de VS uit te leveren.

Albanese vergeleek de behandeling van Assange met die van Chelsea Manning. Die had 35 jaar gevangenisstraf gekregen voor het stelen van documenten die dan op Wikileaks terechtkwamen. De toenmalige president Barack Obama heeft haar een forse strafvermindering verleend. Chelsea Manning ‘kan zich nu vrij bewegen in de Amerikaanse samenleving’, betoogde de Australische premier.