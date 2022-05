Australische Labor Party behaalt absolute meerderheid

De sociaaldemocratische partij van de Australische premier Anthony Albanese heeft een absolute meerderheid behaald in het parlement. In drie kiesdistricten was het resultaat nog niet bekend. Nu de stemmen geteld zijn in Macnamara, het kiesdistrict in het zuiden van de stad Melbourne, heeft Labor de laatste zetel die nog nodig was voor een absolute meerderheid.

Labor heeft nu 76 van de 150 zetels in het parlement. Er zijn nog twee zetels te verdelen. De conservatieve Liberal Party telt 57 zetels. De Groenen en enkele op het klimaatprobleem gefocuste onafhankelijken zetten goede resultaten neer en wonnen zetels in kiesdistricten waar de traditionele partijen ooit oppermachtig leken.

Volgens de Australische openbare omroep ABC zal de nieuwe Labor-regering ondanks haar meerderheid op zoek moeten naar akkoorden met Groenen en onafhankelijken voor de goedkeuring van wetgeving. In de Senaat, waarvoor slechts een deel van de zetels vernieuwd werden, heeft Labor geen meerderheid.

De Australische parlementsverkiezingen vonden plaats op zaterdag 21 mei. Albanese werd al twee dagen later ingezworen als nieuwe premier, maar tot nu bleef onduidelijk of hij op zoek moest naar een coalitie om een meerderheid te vormen.