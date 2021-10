Australië weigert om het zogenoemde methaanpact van de Europese Unie en de Verenigde Staten, om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen, te ondertekenen. Volgens energieminister Angus Taylor zou het verminderen van de uitstoot van methaan de welvaart en de levenskwaliteit in Australië ondermijnen.

Op 11 oktober maakten de EU en de VS bekend een methaanpact te sluiten. De uitstoot van methaan moet in 2030 met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van 2020. In totaal hebben zich 35 landen bij de afspraak aangesloten, waaronder negen van de twintig grootste methaanproducenten. Methaan is na CO2 de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering, aldus kenners.

Australië produceert veel fossiele brandstoffen waardoor er ook veel broeikasgassen worden uitgestoten. Het land stoot volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) 0,7 procent van alle methaan uit. Daarbij was methaan goed voor bijna een kwart van alle uitstoot van Australië in 2019.

Premier Scott Morrison ging dinsdag akkoord met een plan om de netto uitstoot van alle broeikasgassen in 2050 naar nul te verlagen, maar hij weigerde het in de wet te laten vastleggen.

Australië krijgt veel kritiek vanwege het terughoudende klimaatbeleid. Morrison is wel aanwezig bij de aanstaande klimaattop in Glasgow.

Zuid-Korea heeft intussen wel laten weten het methaanpact te zullen ondertekenen, maakte het ministerie van Energie bekend. Het land wil de methaanuitstoot tegen 2030 terugbrengen naar 19,7 miljoen ton, zowat 30 procent minder dan de huidige uitstoot.

Op 11 oktober maakten de EU en de VS bekend een methaanpact te sluiten. De uitstoot van methaan moet in 2030 met 30 procent zijn verminderd ten opzichte van 2020. In totaal hebben zich 35 landen bij de afspraak aangesloten, waaronder negen van de twintig grootste methaanproducenten. Methaan is na CO2 de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering, aldus kenners. Australië produceert veel fossiele brandstoffen waardoor er ook veel broeikasgassen worden uitgestoten. Het land stoot volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) 0,7 procent van alle methaan uit. Daarbij was methaan goed voor bijna een kwart van alle uitstoot van Australië in 2019. Premier Scott Morrison ging dinsdag akkoord met een plan om de netto uitstoot van alle broeikasgassen in 2050 naar nul te verlagen, maar hij weigerde het in de wet te laten vastleggen. Australië krijgt veel kritiek vanwege het terughoudende klimaatbeleid. Morrison is wel aanwezig bij de aanstaande klimaattop in Glasgow. Zuid-Korea heeft intussen wel laten weten het methaanpact te zullen ondertekenen, maakte het ministerie van Energie bekend. Het land wil de methaanuitstoot tegen 2030 terugbrengen naar 19,7 miljoen ton, zowat 30 procent minder dan de huidige uitstoot.