Australië gaat 75.000 Australische dollar, of bijna 47.000 euro, per persoon uitkeren aan de vele Aboriginals die als kind gedwongen bij hun familie werden weggehaald. Dat heeft premier Scott Morrison donderdag aangekondigd. Vroeger waren al excuses aangeboden, maar tot herstelbetalingen was het niet gekomen.

Duizenden jonge Aboriginals en bewoners van de Straat Torres-eilanden werden bij hun gezin weggehaald en ondergebracht bij blanke opvanggezinnen, in het kader van een officiële 'assimilatiepolitiek' die tot in de jaren 70 duurde. De slachtoffers behoren tot de zogenaamde 'gestolen generaties'. Eerste minister Morrison sprak in het parlement over een 'schaamtelijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis'.

De Australische regering bood vroeger al excuses aan, maar 'onze daden moeten blijven overeenstemmen met onze woorden', aldus de premier. Ze heeft zo'n 236 miljoen euro uitgetrokken voor de herstelbetalingen. Onderdeel van de compensatie is ook dat de slachtoffers de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen bij een overheidsfunctionaris en in een gesprek of op papier persoonlijk excuses kunnen aangeboden krijgen.

De Australische regering heeft een plan van ongeveer 1 miljard Australische dollar om de positie van de inheemse bewoners in de samenleving te verbeteren. Velen van hen worden fors benadeeld op het vlak van loon, gezondheidszorg en onderwijs.

Duizenden jonge Aboriginals en bewoners van de Straat Torres-eilanden werden bij hun gezin weggehaald en ondergebracht bij blanke opvanggezinnen, in het kader van een officiële 'assimilatiepolitiek' die tot in de jaren 70 duurde. De slachtoffers behoren tot de zogenaamde 'gestolen generaties'. Eerste minister Morrison sprak in het parlement over een 'schaamtelijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis'. De Australische regering bood vroeger al excuses aan, maar 'onze daden moeten blijven overeenstemmen met onze woorden', aldus de premier. Ze heeft zo'n 236 miljoen euro uitgetrokken voor de herstelbetalingen. Onderdeel van de compensatie is ook dat de slachtoffers de mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen bij een overheidsfunctionaris en in een gesprek of op papier persoonlijk excuses kunnen aangeboden krijgen. De Australische regering heeft een plan van ongeveer 1 miljard Australische dollar om de positie van de inheemse bewoners in de samenleving te verbeteren. Velen van hen worden fors benadeeld op het vlak van loon, gezondheidszorg en onderwijs.