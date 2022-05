Artsen Zonder Grenzen noemt toestand in Marioepol ’totale catastrofe’

De humanitaire toestand in de Oekraïense havenstad Marioepol is volgens hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) desastreus. ‘Het is een totale catastrofe’, zegt de AZG-noodhulpcoördinator voor Oekraïne, Anja Wolz, aan Duitse media.

Het menselijke leed in de belegerde stad zal pas later helemaal duidelijk worden, meent Wolz. ‘We kunnen ons niet voorstellen wat we daar nog zullen zien. Boetsja, Irpin en Hostomel zijn maar het topje van de ijsberg.’ In die steden werden na de terugtrekking van Russische troepen honderden lijken aangetroffen.

De Russen hebben het strategisch belangrijke Marioepol bijna helemaal ingenomen. In bunkers in een staalfabriek zouden volgens de Oekraïense autoriteiten nog zowat 200 burgers verblijven, onder wie 20 kinderen. Rusland zegt dat er 2.500 Oekraïense en buitenlandse soldaten verschanst zitten, samen met burgers.