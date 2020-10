Een arts van het Walter Reed-ziekenhuis, waar de Amerikaanse president Donald Trump is opgenomen na zijn coronabesmetting, heeft het bezoekje met de wagen dat de president aan zijn aanhangers bracht een 'politiek theater' genoemd dat anderen in levensgevaar brengt

'Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin is verbazingwekkend', schreef dokter James P. Phillips op Twitter.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Trump stapte zondag in een zwarte SUV om zich in konvooi langs zijn supporters, buiten aan het Walter Reed-ziekenhuis, te laten voeren. Hij zwaaide naar hen en keerde daarna weer terug naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat de president een mondkapje droeg en in de wagen werd vergezeld door minstens twee andere personen. 'Iedere persoon die in het voertuig zat tijdens dit totaal onnodige ritje van de president moet nu veertien dagen in quarantaine. Ze kunnen ziek worden, ze kunnen sterven. Voor een politiek theater. Ze hebben het bevel gekregen van Trump om hun leven voor een theater te riskeren. Dat is waanzin', schreef de arts op Twitter.

Hij gaf ook aan dat een hermetisch afgesloten wagen een zeer slechte omgeving is voor mogelijke besmettingen. In de krant New York Times vroeg Phillips zich zondagavond af of Trump zijn artsen bevelen geeft. 'Waar eindigt de relatie tussen arts en patiënt en waar begint die tussen de opperbevelhebber en ondergeschikte? Hebben deze artsen het bevel gekregen om dit mogelijk te maken?', zei hij. Volgens Phillips gaat het autoritje in tegen alle voorschriften van het ziekenhuis.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

'Het gebrek aan verantwoordelijkheidszin is verbazingwekkend', schreef dokter James P. Phillips op Twitter.Trump stapte zondag in een zwarte SUV om zich in konvooi langs zijn supporters, buiten aan het Walter Reed-ziekenhuis, te laten voeren. Hij zwaaide naar hen en keerde daarna weer terug naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat de president een mondkapje droeg en in de wagen werd vergezeld door minstens twee andere personen. 'Iedere persoon die in het voertuig zat tijdens dit totaal onnodige ritje van de president moet nu veertien dagen in quarantaine. Ze kunnen ziek worden, ze kunnen sterven. Voor een politiek theater. Ze hebben het bevel gekregen van Trump om hun leven voor een theater te riskeren. Dat is waanzin', schreef de arts op Twitter. Hij gaf ook aan dat een hermetisch afgesloten wagen een zeer slechte omgeving is voor mogelijke besmettingen. In de krant New York Times vroeg Phillips zich zondagavond af of Trump zijn artsen bevelen geeft. 'Waar eindigt de relatie tussen arts en patiënt en waar begint die tussen de opperbevelhebber en ondergeschikte? Hebben deze artsen het bevel gekregen om dit mogelijk te maken?', zei hij. Volgens Phillips gaat het autoritje in tegen alle voorschriften van het ziekenhuis.