De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt de permanente schorsing van de Amerikaanse president Donald Trump door Twitter 'problematisch'. Dat heeft haar woordvoerder maandag gezegd.

'Er kan tussengekomen worden in de vrijheid van meningsuiting, maar alleen binnen een duidelijk wettelijk kader, niet na de beslissing van de directie van een bedrijf', zei woordvoerder Steffen Seibert.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft Twitter het account van Trump permanent opgeschort en zijn berichten offline gehaald, 'wegens het risico op verder aanzetten tot geweld'.

Ook op Facebook is de pagina van Trump opgeschort, al zeker tot de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president op 20 januari.

De 'big tech'-bedrijven kregen na hun beslissing een storm van kritiek te verwerken. Ook de beslissing van Apple, Google en Amazon om Parler, dat gezien wordt als een alternatief voor Twitter, te bannen, wijst er volgens sommigen op dat de bedrijven zich te veel macht toe-eigenen.

'Er kan tussengekomen worden in de vrijheid van meningsuiting, maar alleen binnen een duidelijk wettelijk kader, niet na de beslissing van de directie van een bedrijf', zei woordvoerder Steffen Seibert. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft Twitter het account van Trump permanent opgeschort en zijn berichten offline gehaald, 'wegens het risico op verder aanzetten tot geweld'. Ook op Facebook is de pagina van Trump opgeschort, al zeker tot de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president op 20 januari. De 'big tech'-bedrijven kregen na hun beslissing een storm van kritiek te verwerken. Ook de beslissing van Apple, Google en Amazon om Parler, dat gezien wordt als een alternatief voor Twitter, te bannen, wijst er volgens sommigen op dat de bedrijven zich te veel macht toe-eigenen.