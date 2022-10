Amnesty: ‘Minstens 23 minderjarigen gedood tijdens protesten in Iran’

Tijdens protesten in Iran na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn in september minstens 23 minderjarigen tussen 11 en 17 jaar oud gestorven.

Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie Amnesty International vrijdag in een rapport.

Het gaat om twintig jongens tussen de 11 en 17 jaar oud en drie meisjes van 16 of 17. De veiligheidstroepen sloegen vier slachtoffers dood, onder wie de drie meisjes. De meeste jongens overleden door kogels van veiligheidstroepen, aldus het rapport.

De protestbeweging in Iran begon op 16 september nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis overleed. Ze werd drie dagen eerder gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek niet had nageleefd.

Amnesty International kon in totaal 144 mensen identificeren die tussen 19 september en 3 oktober overleden zijn tijdens de protesten, maar gelooft dat het werkelijk dodental hoger ligt. De 23 minderjarigen maken 16 procent uit van het totaal aantal dodelijke slachtoffers.

De mensenrechtenorganisatie heeft kritiek op de aanpak van de crisis door de VN-Mensenrechtenraad en roept op om ‘spoedig een speciale sessie’ te houden en ‘onafhankelijke onderzoeksprocedures over Iran’ in te stellen. Amnesty hekelt de straffeloosheid in Iran. ‘Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten worden vervolgd’, luidt de oproep.