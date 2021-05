Het Pentagon heeft versterking gestuurd naar buurlanden van Afghanistan om de terugtrekking van de daar gestationeerde buitenlandse troepen te beschermen. Dat heeft Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin donderdag bekendgemaakt. 'Tot dusver verloopt de terugtrekking die minder dan een week geleden begon zoals gepland', klinkt het op een persconferentie.

In de zuidelijke regio Helmand braken afgelopen weekend hevige gevechten uit, na de officiële start zaterdag van de terugtrekking van de laatste 2.500 Amerikaanse soldaten vanop het Afghaans grondgebied. Volgens Austin waren die confrontaties geen verrassing. 'Wat we zien is wat we verwacht hadden: verhoogde druk', klinkt het.

Om het terugtrekkingsproces te beschermen, heeft het Pentagon totaal zes zware bommenwerpers van het type B-52 en twaalf F-18 straaljagers 'gepositioneerd' om indien nodig ondersteuning te bieden.

