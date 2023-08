Amerikaanse rechtbank stelt jongeren in het gelijk in klimaatzaak

In een opvallende klimaatzaak in de Amerikaanse staat Montana, heeft de rechtbank maandag de jongeren in het gelijk gesteld die de staat hadden aangeklaagd. Dat melden Amerikaanse media.

De jongeren waren naar de rechter gestapt omdat de staat hun grondwettelijk recht op een ‘schoon en gezond’ milieu zou hebben geschonden, door het gebruik van fossiele brandstoffen te promoten.

De zaak spitste zich concreet toe op een wet in Montana, die regels voor de lokale overheden oplegt bij het verlenen of weigeren van vergunningen aan energieprojecten met fossiele brandstoffen. Die wet ontneemt de lokale besturen de mogelijkheid om bij hun afweging rekening te houden met de gevolgen voor het klimaat, oordeelt rechter Kathy Seeley.

De rechter stelt dat die wet daardoor ingaat tegen de grondwet en dus geannuleerd moet worden. De zestien jongeren – van 5 tot 22 jaar oud – worden in het gelijk gesteld. ‘De eisers hebben een fundamenteel grondwettelijk recht op een schoon en gezond milieu, waartoe ook het klimaat behoort’, zo staat in het honderd pagina’s tellende vonnis.

Het proces zelf vond in juni plaats in Helena, de hoofdstad van Montana. Verschillende jonge aanklagers hadden er getuigd over de schadelijke gevolgen die klimaatverandering heeft op hun gezondheid en hun welzijn.

Het was de eerste keer dat de grondwet van een Amerikaanse staat voor de rechtbank werd ingeroepen om lokale autoriteiten aan te klagen over een klimaatkwestie. De beslissing kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de klimaatzaken die in andere Amerikaanse staten zijn opgestart.