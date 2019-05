Amerikaanse parlementaire commissie neemt motie van wantrouwen aan tegen minister van Justitie William Barr

Een commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat gecontroleerd wordt door de Democratische oppositie, heeft woensdag een motie van wantrouwen aangenomen tegen minister van Justitie William Barr wegens minachting voor het Congres. Reden is dat Barr niet wil getuigen in het Huis, na een eerdere getuigenis in de Senaat, en het volledige rapport niet wil vrijgeven.

Minister van Justitie William Barr op 18 april 2019.