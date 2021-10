Een kernonderzeeër van de Amerikaanse marine, de USS Connecticut, is in de Zuid-Chinese Zee beschadigd geraakt door een botsing met een onbekend object. Het incident komt op een moment van oplopende spanningen tussen China, Taiwan en de Verenigde Staten in de regio.

De marine meldt dat het vaartuig onder water opereerde toen het botste, afgelopen zaterdag.

Geen van de bemanningsleden aan boord van de ruim 107 meter lange USS Connecticut is volgens de marine in levensgevaar, maar volgens maritieme nieuwssite USNI News zijn ruim tien opvarenden gewond geraakt. Het gaat om 'matige tot lichte verwondingen'.

Onbekend object

De marine doet onderzoek naar de schade, maar meldt dat de onderzeeër zeewaardig blijft. Ook zou het nucleaire aandrijvingsmechanisme niet beschadigd zijn geraakt. 'De duikboot bevindt zich verder in een veilige en stabiele toestand', klinkt het laconiek.

Waar de botsing precies heeft plaatsgevonden, preciseerde de marine niet. Volgens Amerikaanse media kan het object een scheepswrak of een container zijn. De duikboot zou nu op de marinebasis Guam een inspectie ondergaan.

Spanningen

Het incident in internationale wateren komt op een moment dat de spanningen tussen China en de Verenigde Staten oplopen in de Indo-Pacifische regio.

Taiwan meldde de afgelopen dagen dat China met tientallen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers het luchtruim van het de Aziatische eilandstaat had geschonden. Maleisië zei eerder deze week dat Chinese schepen de territoriale wateren waren binnengedrongen.

Donderdag raakte ook bekend dat Amerikaanse soldaten al 'minstens een jaar' discreet het Taiwanese leger aan het trainen zijn. Dat bevestigde een Amerikaanse verantwoordelijke aan het Franse persbureau AFP. De krant The Wall Street Journal meldde eerder het nieuws.

Zuid-Chinese Zee

De Zuid-Chinese Zee is een strategisch belangrijk gebied waar verschillende handelsroutes doorheen lopen en dat rijk is aan grondstoffen. De eilandjes in de regio worden geclaimd door verschillende Aziatische landen. China, maar ook Taiwan, Vietnam, Brunei, Maleisië en de Filipijnen zeggen aanspraak te maken op het gebied.

De marine meldt dat het vaartuig onder water opereerde toen het botste, afgelopen zaterdag.Geen van de bemanningsleden aan boord van de ruim 107 meter lange USS Connecticut is volgens de marine in levensgevaar, maar volgens maritieme nieuwssite USNI News zijn ruim tien opvarenden gewond geraakt. Het gaat om 'matige tot lichte verwondingen'.De marine doet onderzoek naar de schade, maar meldt dat de onderzeeër zeewaardig blijft. Ook zou het nucleaire aandrijvingsmechanisme niet beschadigd zijn geraakt. 'De duikboot bevindt zich verder in een veilige en stabiele toestand', klinkt het laconiek. Waar de botsing precies heeft plaatsgevonden, preciseerde de marine niet. Volgens Amerikaanse media kan het object een scheepswrak of een container zijn. De duikboot zou nu op de marinebasis Guam een inspectie ondergaan. Het incident in internationale wateren komt op een moment dat de spanningen tussen China en de Verenigde Staten oplopen in de Indo-Pacifische regio. Taiwan meldde de afgelopen dagen dat China met tientallen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers het luchtruim van het de Aziatische eilandstaat had geschonden. Maleisië zei eerder deze week dat Chinese schepen de territoriale wateren waren binnengedrongen.Donderdag raakte ook bekend dat Amerikaanse soldaten al 'minstens een jaar' discreet het Taiwanese leger aan het trainen zijn. Dat bevestigde een Amerikaanse verantwoordelijke aan het Franse persbureau AFP. De krant The Wall Street Journal meldde eerder het nieuws.De Zuid-Chinese Zee is een strategisch belangrijk gebied waar verschillende handelsroutes doorheen lopen en dat rijk is aan grondstoffen. De eilandjes in de regio worden geclaimd door verschillende Aziatische landen. China, maar ook Taiwan, Vietnam, Brunei, Maleisië en de Filipijnen zeggen aanspraak te maken op het gebied.