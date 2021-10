Het doel is de verdediging van het eiland tegen China aan te sterken, zo bevestigde een Amerikaanse verantwoordelijke aan het Franse persbureau AFP. De krant The Wall Street Journal meldde eerder het nieuws.

Er is sprake van een twintigtal Amerikaanse special forces en een contingent mariniers die kleine eenheden van de Taiwanese landmacht en marine trainen, zo schreef de Amerikaanse zakenkrant op basis van anonieme Amerikaanse bronnen.

Diezelfde bronnen meldden aan AFP dat het om minder dan 20 leden van de speciale eenheden gaat en een beperkt aantal reguliere soldaten. De woordvoerder van het Pentagon ontkende de informatie niet. Hij gaf geen commentaar, maar voegde er wel aan toe dat de VS Taiwain steunen en dat beide landen op dezelfde golflengte zitten met betrekking tot de Chinese dreiging. Het Taiwanese defensieministerie gaf geen commentaar.

Peking beschouwt het eiland met 23 miljoen inwoners nog steeds als een afvallige provincie. Washington verbrak in 1979 de relaties met Taiwan, toen het Peking erkende als de enige Chinese vertegenwoordiger. Anderzijds zijn de VS de grootste bondgenoot van Taipei gebleven, ook als wapenleverancier.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de Chinese communisten van Mao Zedong de nationalisten van Chiang Kai-shek van het vasteland verdreven, richting Taiwan.

De Taiwanese minister van Defensie zei eerder deze week dat de militaire betrekkingen tussen Taiwan en China zich op het laagste niveau in 40 jaar bevinden nadat de afgelopen dagen een recordaantal Chinese militaire vliegtuigen het militaire luchtruim van Taiwan is binnengedrongen.

