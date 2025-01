Amerikaanse Hooggerechtshof houdt TikTok-ban in stand

De vrije meningsuiting moet wijken voor de bezorgdheden dat de Chinese controle over de app een risico vormt voor de nationale veiligheid, oordeelden de rechters unaniem.

De populaire videoapp moet tegen 19 januari van de hand worden gedaan door het Chinese moederbedrijf Bytedance, anders mag de app niet meer beschikbaar worden gesteld in de Verenigde Staten. Dat staat in de wet die het Hooggerechtshof vrijdag in stand hield.

TikTok heeft zowat 170 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten.

De regering van president Joe Biden meldde vrijdag dat TikTok beschikbaar zou moeten blijven voor Amerikanen, maar ze laat het handhaven van de wet over aan de regering van Donald Trump. Die legt maandag de eed af als president. Die laatste liet weten dat hij tijd nodig heeft om tot een beslissing te komen. Trump toonde zich de afgelopen weken fan van TikTok.