Amerikaanse bronnen: ‘Poetin gaat Oekraïne formeel de oorlog verklaren’

De Russische president Vladimir Poetin zou kortelings, mogelijk op 8 mei, Oekraïne officieel de oorlog kunnen verklaren, zo menen volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN Amerikaanse en westerse functionarissen.

Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel gewaagde Poetin van een ‘speciale militaire operatie’. Het woord ‘oorlog’ of ‘invasie’ is taboe. Maar de bewoner van het Kremlin zou eerlang formeel de oorlog kunnen verklaren, mogelijk op 9 mei wanneer Rusland de overwinning op Duitsland viert.

Volgens Westerse functionarissen zou Poetin immers de symbolische betekenis en propagandawaarde van die dag willen aanwenden om een militaire verwezenlijking in Oekraïne of een grootschalige escalatie van de vijandelijkheden, of beiden, aan te kondigen.

Door formeel de oorlog te verklaren kan Poetin op grond van de Russische wetgeving resvervisten en dienstplichtigen mobiliseren die Moskou hard zou nodig hebben vanwege een groeiend tekort aan manschappen.

Westerse en Oekraïense functionarissen schatten dat ten minste 10.000 Russische soldaten zijn omgekomen sinds de start van de invasie.