Het Amerikaanse ministerie van Justitie opent een onderzoek naar de politie van de stad Minneapolis. Dat heeft minister van Justitie Merrick Garland woensdag aangekondigd, een dag nadat de blanke ex-agent Derek Chauvin over de hele lijn schuldig werd bevonden aan de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd.

De autoriteiten in Washington willen onder meer te weten komen of er bij de politie van Minneapolis sprake is van een patroon van 'ongrondwettelijke of illegale praktijken'. De kwestie of de politie bij protesten gebruikt maakt van buitensporig geweld of zich schuldig maakt aan discriminatie, zal onder de loep worden gehouden. Ook de opleiding en de interne controlemechanismes worden tegen het licht gehouden.

Garland benadrukte dat het om een burgerrechtelijk onderzoek gaat, dat onafhankelijk plaatsvindt van het strafrechtelijk onderzoek van het ministerie van Justitie naar de dood van George Floyd.

Lees ook: Verslag uit Minneapolis: 'Het leven van George Floyd deed er toch toe. Dit is een goede dag'

'Ik weet dat gerechtigheid soms traag is, soms moeilijk te bevatten is en soms niet komt', aldus de justitieminister. Zijn ministerie zal er echter onverstoorbaar aan werken dat iedereen gelijk is voor de wet, luidde het. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de schuldigverklaring van Chauvin dinsdag een grote stap voorwaarts in de mars naar gerechtigheid in de Verenigde Staten, maar wees er tegelijk op dat er nog meer hervormingen nodig zijn in de strijd tegen racisme en politiegeweld.

De 46-jarige George Floyd liet op 25 mei 2020 het leven bij een arrestatie in Minneapolis, in de staat Minnesota. Op video's is te zien hoe politieagenten de ongewapende man op de grond duwen. Chauvin hield zijn knie gedurende meer dan 9 minuten op Floyds nek, terwijl die laatste smeekte om hem te laten ademen. Uit de autopsie bleek dat de zwarte man het bewustzijn verloor en weinig later overleed. De agenten hadden hem opgepakt omdat ze hem ervan verdachten met een vervalst biljet van 20 dollar te hebben betaald.

